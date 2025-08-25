Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

25 agosto 2025, ore 22:35
L'Inter a San Siro travolge il Torino nell'esordio di Chivu in campionato sulla panchina nerazzurra, pareggio tra Udinese e Verona
Parte fortissimo in campionato la nuova Inter di Christian Chivu, che a San Siro travolge il Torino per 5-0. Dopo pochi secondi la prima occasione sui piedi di Thuram, che però non centra il bersaglio. La partita si sblocca al 18', con Bastoni che di testa insacca sul corner battuto da Barella. Il raddoppio arriva al 36', con Thuram che servito da Sucic all'interno dell'area di rigore si gira ed insaacca. Ad inizio ripresa mette la firma sul tabellino dei marcatori anche Lautaro Martinez: al 52' un clamoroso errore in disimpegno dei granata favgorisce l'argentino, che è lesto a colpire anticipando Israel per il 3-0. Al 62' l'Inter fa poker: cross di Bastoni per Thuram che di testa insacca la personale doippietta. Dieci minuti dopo, al 72', Lautaro Martinez concede l'assist a Bonny per il 5-0. Esordio da incorniciare per Chivu, da dimenticare invece per tutto il Torino. Finisce in pareggio, 1-1, il derby del triveneto Udinese-Verona. Il match si sblocca al 52', quando Kristensen porta in vantaggio l'Udinese con un incornata da corner, poi il pari per il Verona lo firma Serdar al 73' sempre da palla inattiva.