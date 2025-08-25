Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0 Photo Credit: ansa

Andrea Salvati

25 agosto 2025, ore 22:35

L'Inter a San Siro travolge il Torino nell'esordio di Chivu in campionato sulla panchina nerazzurra, pareggio tra Udinese e Verona

Parte fortissimo in campionato la nuova Inter di Christian Chivu, che a San Siro travolge il Torino per 5-0. Dopo pochi secondi la prima occasione sui piedi di Thuram, che però non centra il bersaglio. La partita si sblocca al 18', con Bastoni che di testa insacca sul corner battuto da Barella. Il raddoppio arriva al 36', con Thuram che servito da Sucic all'interno dell'area di rigore si gira ed insaacca. Ad inizio ripresa mette la firma sul tabellino dei marcatori anche Lautaro Martinez: al 52' un clamoroso errore in disimpegno dei granata favgorisce l'argentino, che è lesto a colpire anticipando Israel per il 3-0.  Al 62' l'Inter fa poker: cross di Bastoni per Thuram che di testa insacca la personale doippietta. Dieci minuti dopo, al 72', Lautaro Martinez concede l'assist a Bonny per il 5-0. Esordio da incorniciare per Chivu, da dimenticare invece per tutto il Torino.  Finisce in pareggio, 1-1, il derby del triveneto Udinese-Verona. Il match si sblocca al 52', quando Kristensen porta in vantaggio l'Udinese con un incornata da corner, poi il pari per il Verona lo firma Serdar al 73' sempre da palla inattiva.  

Inter-Torino
Serie A
Udinese-Verona

Pogba torna a giocare (nel Monaco) e attacca la Juventus: "Durante la squalifica non mi ha aiutato”

Pogba torna a giocare (nel Monaco) e attacca la Juventus: "Durante la squalifica non mi ha aiutato”

Il calciatore francese pronto al rientro dopo i 18 mesi di stop per doping

Calciomercato, tutte le trattative in corso e gli obiettivi delle squadre di Serie A

Calciomercato, tutte le trattative in corso e gli obiettivi delle squadre di Serie A

I club continuano a sondare i giocatori con cui rinforzarsi in vista della prossima stagione alla ricerca delle occasioni di mercato e di giovani da lanciare

3-0 al Paris Saint Germain, il Chelsea vince il Mondiale per club

3-0 al Paris Saint Germain, il Chelsea vince il Mondiale per club

Doppietta di Palmer e gol di Pedro per gli inglesi, la finale disputata davanti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump