Sethu a RTL 102.5: «Sto creando nuova musica. Ci faremo sentire prima dell’estate»

Durante “Protagonisti”, Sethu ha raccontato la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo, l’EP “Cause Perse” (Carosello Records), e i progetti futuri.

L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO

Dopo aver vinto Sanremo Giovani con la canzone "Sottoterra”, Sethu ha ottenuto un posto tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato "Cause Perse". Il brano, scritto interamente da Sethu, è prodotto dal fratello gemello Jiz, che lo ha anche accompagnato sul palco dell’Ariston. «Il Festival di Sanremo è stato un vortice, sono felice di essere tornato in studio e alla mia vita d’artista. Sono molto contento di come sta andando il post Sanremo», racconta Sethu a RTL 102.5.

Sethu e Jiz sono le due cause perse di cui l’artista parla nel brano sanremese. «Insieme a mio fratello Jiz abbiamo tanti modi di fare i pezzi, non c’è un metodo preciso. A volte discutiamo ma risolviamo le cose in cinque minuti, non riusciamo ad essere arrabbiati l’uno con l’altro troppo a lungo», dice l’artista. «La mia causa vinta è quando riesci ad accettare anche le cause perse. È il diritto a fallire che ti rende più forte e ti fa apprezzare il successo. Ci sono stati tanti momenti in cui con Jiz abbiamo pensato di non farcela, ne abbiamo passate tante. Siamo giovani ma facciamo musica da quando abbiamo 12 anni, se credi nelle cose si realizzano».