Settimana di coppe europee, si comincia oggi con Lazio-Az Alkmaar, domani Milan a Londra con il Tottenham

PERICOLO OLANDESE PER LA LAZIO

Maurizio Sarri ha messo tutti in guardia. La bella vittoria di Napoli può avere effetti collaterali, dopo il 4-0 al Milan la Lazio si è inceppata. Quindi è opportuno resettare subito e concentrarsi sull’impegno di oggi all’Olimpico. Alle 18.45 i biancocelesti ospiteranno all’Olimpico gli olandesi dell’AZ Alkmaar. E’ la gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. Assenza pesante per l’attacco laziale: non ci sarà Ciro Immobile, bloccato da una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Per l’attaccante si tratta del quinto stop stagionale, i suoi muscoli stanno mandando chiari segni di sofferenza. Sarà Felipe Anderson in versione falso nueve a sostituire Immobile, al fianco avrà Pedro e Zaccagni, a centrocampo due ballottaggi Milinkovic Savic/Vecino e Luis Alberto/Basic. In porta si rivede Maximiano, in difesa turno di riposo per Romagnoli.





MILAN, A LONDRA PER UN FUTURO IN EUROPA

Oggi il Milan partirà per Londra, domani sera la partita di ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. I rossoneri sono chiamati a difendere l’1-0 ottenuto a san Siro nel match d’andata. Servirà una prestazione superiore rispetto a quella che sabato ha portato alla brutta sconfitta di Firenze. Brahim Diaz, in gol all'andata a san Siro, è ancora in dubbio, così come Giroud alle prese con l’influenza, il francese ieri non si è allenato ma Pioli conta di poterlo recuperare per domani sera. Eventualmente al suo posto è pronto Origi. Il punto fermo è Leao, che era assente a Firenze. Se Brahim Diaz non recupererà, è pronto Krunic. Sulla panchina del Tottenham tornerà Antonio Conte, assente in queste settimane per un problema alla cistifellea. Come il Milan, anche i londinesi sono chiamati a riscattare una sconfitta: in Premier League sono stati sconfitti 1-0 dal Wolverhampton, ma senza sfigurare.