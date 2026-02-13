Si è aperta una frattura tra Stati Uniti ed Europa, così il cancelliere tedesco Merz

“Dobbiamo parlare, è più urgente che mai”. Con queste parole Friedrich Merz ha aperto a Monaco la conferenza sulla sicurezza, appuntamento che riunisce leader mondiali, ministri degli Esteri e della Difesa in un contesto di crescenti tensioni tra Usa e Ue . “Il vecchio ordine mondiale non esiste più è stato sostituito da un panorama incerto. Si è aperta frattura tra Stati Uniti ed Europa. La Nato non è più scontata e la libertà è in pericolo nell'era delle grandi potenze”, ha affermato il cancelliere tedesco, secondo cui l’Europa deve uscire dalla dipendenza dagli Usa rafforzandosi e occupandosi della propria deterrenza nucleare. Riferendosi all’amministrazione Trump, Merz è stato molto critico: "La cultura Maga non è la nostra, non crediamo nei dazi e restiamo fedeli alla battaglia sul clima".



