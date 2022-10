Si ferma ancora Lukaku, nuovo problema muscolare per l'attaccante dell'Inter. Anche per la Juve emergenza infortuni

LUKAKU, PESANTE RICADUTA

Non c’è pace per Romelu Lukaku. Dopo due mesi di stop forzato, l’attaccante interista nell’ultima settimana aveva ritrovato il campo, il gol, il sorriso. Ma ora nel percorso di recupero c’è una nuova brusca frenata. Gli esami a cui è stato sottoposto il belga hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra", probabilmente dovuto all'intensità con cui in questi giorni Lukaku ha spinto per rientrare in campo. Salterà la trasferta di Champions League, domani in casa del Bayern Monaco, e Juventus-Inter in programma domenica prossima. Da capire se riuscirà a rientrare prima della sosta per il Mondiale. E’ molto probabile che l’Inter riveda Lukaku solo nel 2023. Anche perché stiamo parlando di un atleta che pesa più di 100 chili, la cui massa muscolare è chiamata a fare grandi sforzi. E un po’ di allarme serpeggia anche nella nazionale belga. Perché se il goleador partirà per il mondiale, comunque non avrà completato il rodaggio.





JUVE, PIU' CHE UNO SPOGLIATOIO UNA INFERMERIA

Juventus-Inter perder dunque un altro protagonista. Simone Inzaghi dovrà probabilmente rinunciare ancora a Marcelo Brozovic, anche lui sta recuperando da un problema muscolare e in questi casi è consigliata prudenza, tanto più visto che il trio di centrocampo Calanhoglu-Barella-Mhkitaryan sembra aver trovato la giusta sintonia. Ad avere forti problemi di formazione sarà comunque soprattutto la Juventus, lunghissima la lista di indisponibili per Massimiliano Allegri. Paul Pogba ha di nuovo frenato bruscamente sulla via del recupero, tanto che adesso sembra addirittura a rischio la sua partecipazione ai mondiali con la Francia. Il rientro di Chiesa sembra più vicino, ma probabilmente non sarà per la supersfida di domenica. Vlahovic è alle prese con la pubalgia, potrebbe recuperare ma non ci sono certezze. Alla lunga lista di infortunati si sono aggiunti anche Mc Kennie e il giovane Iling. Fuori causa anche Bremer, Di Maria, Paredes, De Sciglio.