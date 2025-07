Singapore, mondiali di nuoto: Argento e bronzo per i campioni olimpici Martinenghi e Ceccon

La giornata di oggi si è conclusa con due medaglie conquistate dai nostri azzurri ai mondiali di nuoto a Singapore. Due medaglie da un valore speciale perché sono rispettivamente le medaglie numero 200 e 201 della Federnuoto ai mondiali. A conquistarle sono stati i due campioni olimpici: Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, argento per il primo nei 100 rana e bronzo per il secondo nei 50 farfalla con il record italiano. Non sono stati però gli unici sorrisi azzurri a Singapore, Carlos D'Ambrosio si è qualificato per la finale dei 200 stile libero, cancellando il record italiano di Filippo Megli che durava dal 2019; e Anita Bottazzo si è qualificata per l'atto conclusivo dei 100 rana con il secondo tempo.





MARTINENGHI: "ARGENTO CHE VALE UN ORO"

"Ieri ho avuto una nottata molto difficile, ho vomitato tutta la notte. Non avevo niente dentro se non la mia testa e il cuore. Ho sfruttato l'occasione di essere qui, avevo anche pensato di non gareggiare da quanto stavo male. Ma volevo onorare la bandiera e volevo provarci. Ho dato tutto, peccato non essere stato al 100%. E' un argento che vale oro"

CECCON: "PECCATO, POTEVO VINCERE"

"Sono entrato un po' storto, con una partenza giusta valevo l'oro, ma gli altri hanno fatto un'ottima gara". Non nasconde la sua amarezza Thomas Ceccon dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore. "Fresco - dice l'azzurro a Rai sport - è una gara che posso vincere: avevo chiesto di fare uno spostamento, invertendo questa finale con la semifinale dei 100 dorso che ho nuotato poco prima. Ma non è successo. Peccato, questa è una gara che potevo vincere. Ma non oggi, non così"