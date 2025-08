Singapore, mondiali di nuoto: Qualche rimpianto per l'Italia, record europeo di Quadarella. Pellacani bronzo nel trampolino 3 metri

Settima giornata di finali a Singapore, nessuna medaglia in vasca per gli azzurri. Ci siamo andati vicinissimi nella finale 4x100 stile libero mista, l’Italia nonostante il record italiano chiude quarta a pochissimi centesimi dal terzo posto. Poco prima c’era stata la finale degli 800 stile libero femminile, prova magnifica di Simona Quadarella, quarto posto anche per lei ma con record europeo in 8.12.81. Il programma si è aperto questa mattina con il settimo posto di Di Pietro nei 50 farfalla donne. Quarto Deplano nei 50 stile libero uomini. Solo Ottavo Ceccon nei 100 farfalla. Manca l'accesso in finale poi per soli 3 centesimi nei 50 stile libero Sara Curtis. E’ arrivata però ai Mondiali di tuffi la terza medaglia firmata da Chiara Pellacani. Dopo il terzo posto nel trampolino da 1 metro e lo storico oro conquistato nel sincro con Matteo Santoro, altro bronzo per la 22enne nel trampolino 3 metri. Domani andrà in scena l’ottava e ultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. In casa Italia Alberto Razzetti e Sara Franceschi saranno chiamati ad affrontare la prova più difficile del nuoto in vasca, ovvero i 400 misti. Fari puntati poi sulle staffette 4×100 miste.





QUADARELLA: "CONTENTISSIMA PER IL RECORD"

"Sono molto contenta. Sapevo che per il podio sarebbe stato difficile, anche se non pensavo così difficile. Ho fatto gara da sola. Quando ho visto che per il podio non ce l'avrei fatta ho pensato solo al record europeo": così ai microfoni di Rai Sport, Simona Quadarella commenta il quarto posto con record europeo negli 800 stile ai mondiali di Singapore. "Katie Ledecky è incredibile - ha aggiunto la nuotatrice romana - per anni ha gareggiato da sola ma anche adesso che ha avversarie si fa valere sempre. Gareggiare con lei è motivo di grande orgoglio. Quando ci sono avversarie forti questo ti spinge a dare sempre di più".