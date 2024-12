Sofia Viscardi annuncia la gravidanza sui social: “Due che si amano molto a volte fa tre”

È con un post su Instagram che la youtuber e scrittrice ventiseienne Sofia Viscardi ha annunciato di essere in dolce attesa. La prima immagine postata dalla youtuber la ritrae con il pancione, seguita da numerosi scatti insieme al compagno Tommaso, ecografie e libri sulla maternità. Ad accompagnare il carosello di fotografie è una breve e dolce descrizione: “Due che si amano molto a volte fa tre”. Numerosi i commenti di colleghi, amici e followers che si sono voluti congratulare, tra cui Alessandro Cattelan: “Belllooooo! E gran scelta del libro”. “Ti accorgi che stai diventando grande quando Sofia Viscardi è incinta” scrive un utente e “Letteralmente la mia infanzia che mi apre le porte al mondo degli adulti” commenta un altro follower. Sempre tramite Instagram, Sofia ha rivelato di essere quasi al settimo mese di gravidanza e che il bebè sarà una femmina, aggiungendo che “È molto strano aspettare, non siamo una generazione abituata ad aspettare, a stare nella noia, a portare pazienza e basta. Mi sento spesso irrequieta, vorrei che il tempo andasse veloce e che la gravidanza finisse subito”.





Le curiosità dei followers

Dopo aver condiviso il post via Instagram, la youtuber ha deciso di rispondere ad alcune domande che le sono state poste dai suoi followers in merito alla gravidanza. Per esempio, alla domanda “Come ti senti?”, Sofia ha risposto descrivendo le emozioni degli ultimi mesi: “A volte benissimo, a volte malissimo. Come la vita di sempre. Non è un'esperienza assoluta o almeno io non la sto vivendo cosi. Come tutto è sfaccettato e pieno di sfumature alcune meravigliose altre tremende. Si galleggia e si va avanti con tanto entusiasmo, mega curiosità, un po' di paura e tantissimo amore”. Inoltre, la scrittrice ha aggiunto: “Sono piena di pensieri, anche se non so dove metterli e che forma dare loro, ma sto prendendo tanti appunti perché magari un giorno sarà fico condividere di più di questa avventura che per il momento sento sia come molto intima che come mega collettiva. Forse altre mamme mi capiranno, o forse no”





Il compagno Tommaso

Sofia Viscardi, dopo la chiusura di “Profilo di Venti”, il progetto editoriale fondato da Viscardi, Irene Graziosi e Show Reel Media Group che parlava in modo intimo e diretto dei temi più cari ai ventenni di oggi, si è trasferita da Milano a Roma insieme al fidanzato Tommaso. Di lui non si sa molto e, in seguito alla rivelazione della gravidanza, molti followers non sapevano che avesse un compagno e le hanno chiesto chi fosse il futuro papà. “Tommaso! Bello, simpatico, sporca un po’ ma è un grande regalo che il mondo mi ha fatto e me lo tengo stretto, disordinato e meraviglioso” ha risposto la futura mamma sui social.