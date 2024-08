Sono i giorni del grande esodo di ferragosto, ecco i consigli per viaggiare in tutta sicurezza Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Non vediamo l’ora di partire per le meritate vacanze, si carica l’auto e si parte, sperando di arrivare il prima possibile a destinazione. Ma l’improvvisazione e la fretta non aiutano chi guida. È bene seguire poche, ma basilari accorgimenti per un viaggio tranquillo, come insegna il vademcum diffuso dalla Polstrada.





L’auto

Viaggiando in auto per raggiungere la meta delle vacanze, è bene innanzitutto controllare che la vettura non abbia problemi. Occorre controllare lo stato degli pneumatici e soprattutto, mai mettersi alla guida dopo un abbondante pasto o aver bevuto alcol, oppure se si è stanchi. Anche la disposizione dei bagaglio in auto non è da sottovalutare. Sia all'interno del bagagliaio che nell’abitacolo. In caso di frenata o di incidente potrebbero risultare pericolosi.





Situazione del traffico e meteo

Oggi abbiamo le App che ci fanno da navigatore e ci dicono se sulla nostra strada c’è più traffico del previsto e ci indicano, a volte, percorsi alternativi, ma prima di partire è comunque bene informarsi sulla situazione del traffico, per evitare di passare ore in coda sotto il sole. A proposito anche il meteo è importante. Magari non esagerando come quella scena del film “Bianco Rosso e Verdone” in cui un borghese torinese pignolo e nevrastenico che viaggia con la famiglia chiama il servizio meteo per sapere se riuscirà a mettere alle spalle una perturbazione prima di Parma.





Cinture di sicurezza e telefonini

Altro fattore importante è quello delle cinture di sicurezza che vanno allacciate anche quelle posteriori, che sono obbligatorie. Occorre assicurare i bambini sugli appositi seggiolini e soprattutto non dimenticarli in auto se si fa una piccola sosta. Quando si viaggia con i piccoli è bene programmare più soste. Per evitare distrazioni, se si guida un’auto non di ultima generazione, è bene evitare distrazioni con il telefonino. Se squilla, se arriva un messaggio è bene fermarsi in una piazzola di sosta per rispondere.





La velocità

Tutti vogliono arrivare il prima possibile nelle località di vacanza, ma vanno rispettati i limiti di velocità e soprattutto mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede. Questo per evitare incidenti. Se si viaggia in autostrada, in caso di avaria o incidente è bene fermarsi nelle apposite piazzole di sosta, mettere in sicurezza il conducente e i passeggeri e poi chiare i numeri di emergenza.