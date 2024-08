Sophia Loren: "Solo ieri stavo attraversando i cancelli di Cinecittà con mia madre. Eccomi qui a 90 anni"

Una vita sempre in prima linea. Il cinema, la sua più grande passione, le ha regalato il successo planetario. Sophia Loren, la diva per antonomasia, compie gli anni a settembre, ma i festeggiamenti (anche oltreoceano) sono già iniziati.

"Pazzesco che mia madre abbia accettato di lasciarmi sola a Roma così piccola ma gliene sono ancora grata", racconta in una lunga intervista a Sette de Il Corriere della sera. "Il tempo è davvero volato, in un batter d'occhio la mia vita è passata dall'essere davanti a me all'essere dietro di me. Così mi addormento ogni notte con lo stesso desiderio: che domani possa godermi il presente e vivere ogni momento al massimo'', dice ancora Sophia Loren, che il 20 settembre compirà 90 anni.

DIVENTARE ATTRICE? VI RACCONTO LA MIA STORIA...

Nella lunga intervista a Sette, la Loren racconta gli inizia e la sua carriera da attrice. E dice:

Inizialmente il sogno di mia madre. Era una donna bellissima che vinse una gara nazionale per sosia di Greta Garbo e questo la ispirò ad andare a Roma per vedere se Cinecittà avesse qualche lavoro per lei.

Quando andammo a Roma io avevo solo 15 anni, mia madre mi tolse da scuola e ci trasferimmo senza un piano chiaro di sopravvivenza - racconta - Guadagnavamo qualche soldo come comparse nelle scene di folla delle grandi produzioni di quella che allora si chiamava 'Hollywood sul Tevere'. Fino a quel momento quei film erano materiale dei sogni proiettato sullo schermo del nostro cinema a Pozzuoli, ma lì io ero a Cinecittà a contribuire in un modo molto piccolo a quel sogno

La mia passione per la recitazione crebbe proprio da lì, ma non divenne quella realtà che poi mi cambiò la vita, fino a quando un giorno mia madre annunciò che stavamo tornando a Pozzuoli da mia sorella perché ricominciava la scuola - continua - Sapevo che se fossi tornata nella mia amata città non l'avrei mai più lasciata, così trovai il coraggio e dissi a mia madre, non senza qualche timore, che non sarei tornata a Pozzuoli, che invece sarei rimasta a Roma per provare a fare l'attrice. Col senno di poi è pazzesco anche che mia madre avesse accettato di lasciarmi rimanere da sola a Roma, ma lo fece e gliene sono grata ancora

IL SOGNO SI REALIZZA ATTRAVERSANDO I CANCELLI DI CINECITTA'

Per chi sogna di fare cinema, sicuramente Cinecittà rappresenta tutto: un posto dove vengono prodotti - da sempre - film di ogni tipo. E dove, a due passi, c'è il Centro sperimentale che forma i più grandi attori. La Loren è emozionata e riavvolge il nastro dei ricordi raccontando una vita ricca di successi ed amore: dal matrimonio con Carlo Ponti alla nascita dei figli. Fino agli applausi ricevuti in ogni città del mondo. E racconta ancora:

Devo iniziare con l'incontro con Carlo Ponti. Non solo mi ha dato fiducia per proseguire la mia carriera e l'ha costruita insieme a me, ma mi ha anche dato quello che cercavo da sempre: amore incondizionato e una bellissima famiglia'. Un sogno, sì, che solo ieri stavo attraversando i cancelli di Cinecittà con mia madre alla ricerca di un qualsiasi lavoro. Ed ora eccomi qui a 90 anni'

Adesso, Los Angeles si prepara a celebrare i 90 anni di Sophia Loren, omaggiata all'Academy of Motion Pictures.