Sorrentino trionfa al botteghino. Il suo Parthenope è il film italiano più visto della stagione

Sorrentino è partito molto bene al botteghino italiano. Il suo “Parthenope”, con 2.384.850 euro, è il film italiano di maggior incasso della stagione e l'ottavo tra i film usciti dal 1 agosto a ieri, 29 ottobre. Al secondo posto degli italiani più visti in sala in questa stagione troviamo "Vermiglio" (2.220.845) di Maura Delpero e “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (2.012.784).





SORRENTINO IN VETTA

Ieri, secondo quanto riporta Cinetel, incassando altri 191 mila euro e totalizzando quasi 29 mila spettatori ha superato il kolossal “Venom 3” che ne ha guadagnati 190mila con quasi 26 mila spettatori (3 milioni 634 mila in totale). Ricordiamo che ad oggi il più grande successo finanziario del regista partenopeo è stato “La grande bellezza” che nel 2013 incassò nel nostro paese 7,2 milioni di euro (24 milioni in tutto il mondo). Neanche “È stata la mano di Dio” riuscì a superare il successo di quel film che probabilmente venne favorito dalla vittoria dell’Oscar nel 2014 per il miglior film straniero. Non è chiaro fin dove potrà arrivare “Parthenope” alla fine della sua corsa. Secondo alcuni analisti potrebbe essere difficile per la pellicola superare il film del 2013, ma appare plausibile che visto il grande successo ottenuto sino ad ora potrebbe anche avvicinarsi molto.





PARTHENOPE, TRAMA E CAST DEL FILM

Dopo il precedente e autobiografico "È stata la mano di Dio" Sorrentino torna a Napoli per raccontare la vita di una donna di nome Parthenope, come la sua città, che viene pedinata dallo sguardo del regista dalla nascita negli anni '50 fino alla vecchiaia quando riguarda senza romanticismi la sua vita, gli amori, le paure, le delusioni e la città che l'ha accompagnata nel suo viaggio tra una giovinezza troppo breve e una maturità vissuta con l'ingenuità dell'infanzia. Nel cast Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata, Francesca Romana Bergamo, Dario Aita, Paola Calliari, Biagio Izzo, Nello Mascia.





La pellicola era stata presentata in Concorso all’ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes ottenendo recensioni piuttosto tiepide. Inoltre era stato inserito nella lista dei film in lizza per rappresentare il nostro paese agli Oscar 2025 nella categoria del miglior film straniero, anche se poi, come sappiamo, è stato scelto “Vermiglio”.