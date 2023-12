Sorteggiati i gironi della fase finale di Euro 2024, l’Italia con Spagna, Croazia e Albania

Sorteggiati i gironi della fase finale dell’euro 2024 e per l’Italia, inserita in quarta fascia è finita nel Girone B con Spagna, Croazia e Albania. Gli azzurri esordiranno il 15 giugno a Dortmund conto l’Albania, quindi giocheranno il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Spagna e 24 giugno a Lipsia quando la nazionale sfiderà la Croazia.





I commenti

"Credo di poter essere relativamente soddisfatto. Come in tutti i sorteggi si auspicava una situazione meno impegnativa ma poteva andare peggio. Siamo convinti di poter fare bene e Spalletti è fiducioso di recuperare la spinta straordinaria dei tifosi che aspettano un messaggio importante". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, commentando a caldo del sorteggio dell'Italia a Euro 2024. "Abbiamo bisogno del sentimento forte che ha spinto gli Azzurri nel 2021, - Ha detto a Sky Sport - con l'impegno, l'entusiasmo e le intuizioni di Spalletti, sono certo che ci sia modo di poter fare un altro grande risultato. Obiettivo minimo? Non ci può essere, l'Italia deve difendere il titolo ed in un girone complicato ma non impossibile. La prima partita è sempre la più complicata. Servirà determinazione", aggiunge il numero uno del calcio italiano. Così invece il Ct Luciano Spalletti: "Poteva andare meglio: e' un girone duro, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l'Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma" aggiungendo che "Ci sarà da difendere in certi momenti, ma l'idea e' sempre proporre un calcio offensivo: e che Vialli ci protegga".





Ecco i sei gironi

Questa la composizione dei sei giorni degli Europei di Germania 2024, determinati dal sorteggio di oggi ad Amburgo:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Vincitrice Play Off A, Olanda, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Play Off B

Gruppo F: Turchia, Vincitrice Play Off C, Portogallo, Repubblica Ceca

Il play off A riguarda Polonia, Galles, Finlandia, Estonia

Il play off B riguarda Israele, Islanda, Ucraina, Bosnia

Il play off C riguarda Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakhstan

La fase finale dell’Europeo 2024 si giocherà in Germania da venerdì 14 giugno, giorno della data di esordio a Monaco di Baviera, con il debutto della Germania in qualità di Paese ospitante che affronterà la Scozia. La finale si disputerà domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.