Spari vicino al club di Donald Trump a Palm Beach, in Florida, i colpi non erano diretti a lui Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Una sparatoria tra due persone è avvenuta poco distante dal golf club di Donald Trump a Palm Beach, in Florida, proprio mentre l'ex presidente stava giocando a golf. Si è trattato probabilmente di un regolamento di conti tra due persone. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca non è mai stato in pericolo ed è stato messo in salvo dagli 007 che lo accompagnano da dopo l'attentato di due mesi fa in Pennsylvania. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Bidne è stato subito informato di quanto accaduto e con la sua vice, e candidata democratica alla Casa Bianca, si è detto sollevato che Trump stia bene. per questo episodio è stata fermata una persona. ''Ho appena parlato con il presidente Trump. È una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. È di buon umore ed è più determinato che mai a salvare il nostro Paese''. Lo ha scritto su X la senatrice Lindsey Graham





La ricostruzione

Fuori dal golf club di Trump in Florida si sono affrontati faccia a faccia e armi in mano. La zona è nota per essere uno dei covi della criminalità comune e probabilmente i due si stavano affrontato per un regolamento di conti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, dopo gli spari la polizia ha rinvenuto in un cespuglio vicino all'area del golf club di Donald Trump, uno zaino, un'arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro. Semrpe secondo la Cnn, l'obiettivo dlel'uom oche ha sparato era proprio Trump. I servizi segreti e l'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach, stanno indagando sulla minaccia alla sicurezza che ha coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti. Alcune fonti hanno affermato al New York Post che i servizi segreti hanno anche individuato un sospetto e hanno aperto il fuoco quando hanno visto quella che sembrava essere la canna di una pistola. L'uomo è stato successivamente arrestato dalla polizia locale.





Biden

Informato dell'accaduto il presidente Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. I due si sono detti sollevati che Trump sia al sicuro e non sia stato oggetto degli spari. "Sono stata informata dei colpi di arma da fuoco vicino a Donald Trump e sono lieta che stia bene. La violenza non ha posto in America". Ha detto invece, Kamala Harris.





L'attentato in Pennsylvania

Il 13 luglio scorso l'attentato contro Trump he stava tenendo un comizio in Pennsylvania. Il candidato repubblicano si trovava sul palco all'aperto quanto il ventenne Thomas Matthew Crooks, apostato sul tetto di un edificio vicino, ha fatto fuoco colpendo il miliardario ad un orecchio. Rialzatosi con l'aiuto degli agenti del Secret Service, Trump ha alzato il pugno e urlato per tre volte e l'immagine ha fatto il giro del mondo.