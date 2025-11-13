Spilla di diamanti di Napoleone venduta per 4,1 milioni di euro, era stata persa dopo la fuga da Waterloo
13 novembre 2025, ore 13:04
Prezzo record per questo gioiello prezioso che l'imperatore francese aveva abbandonato in una delle carrozze impantanate dopo la sconfitta del 1815
La spilla di diamanti dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, persa durante la fuga dopo la sconfitta di Waterloo, nel 1815, è stata venduta, ieri, dalla casa d'aste Sotheby's, a Ginevra, per 3,5 milioni di franchi svizzeri, l'equivalente di 4,1 milioni di euro, superando, ampiamente, la base di partenza. Il gioiello è stato realizzato nel 1810. Si tratta di una spilla circolare, di 4,5 centimetri di diametro con al centro un diamante ovale da 13,04 carati, contornata da un centinaio di diamanti disposti su due file concentriche. Venne commissionata per ornare il bicorno dell'imperatore. Secondo la storia che è stata tramandata la spilla fu abbandonata in una delle carrozze impantanate durante la fuga da Waterloo e, tre giorni dopo, consegnata come trofeo, in seguito al sequestro, al Re di Prussia, Federico Guglielmo III. Il prezioso monile, a parte l'importantissimo valore economico, è anche un simbolo della sconfitta di Napoleone e dell'ascesa della Prussia.
Venduti anche altri gioielli storici
Nell'asta di Sotheby's, ieri a Ginevra, sono stati venduti anche altri gioielli appartenuti anche a Napoleone e cioè, in particolare, un berillo verde, da 132,66 carati, portato proprio dall'imperatore durante la sua incoronazione, nel 1804, venduto per oltre 838.000 franchi svizzeri, circa 980.000 euro. Nel lotto anche un anello con diamante rosa chiaro, da 13 carati, della principessa ottomana Neslishah Sultan, e una parure di perle naturali e diamanti di provenienza europea. "È un privilegio poter presentare ogni anno, in Svizzera, pezzi di tale prestigiosa provenienza", ha dichiarato Andres White Correal, presidente della Jewellery Europe and Middle East di Sotheby's. "Questi gioielli raccontano non solo la bellezza, ma la storia dei poteri che hanno forgiato l'Europa", ha concluso White Correal.