Spilla di diamanti di Napoleone venduta per 4,1 milioni di euro, era stata persa dopo la fuga da Waterloo

La spilla di diamanti dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, persa durante la fuga dopo la sconfitta di Waterloo, nel 1815, è stata venduta, ieri, dalla casa d'aste Sotheby's, a Ginevra, per 3,5 milioni di franchi svizzeri, l'equivalente di 4,1 milioni di euro , superando, ampiamente, la base di partenza. Il gioiello è stato realizzato nel 1810 . Si tratta di una spilla circolare, di 4,5 centimetri di diametro con al centro un diamante ovale da 13,04 carati, contornata da un centinaio di diamanti disposti su due file concentriche. Venne commissionata per ornare il bicorno dell'imperatore . Secondo la storia che è stata tramandata la spilla fu abbandonata in una delle carrozze impantanate durante la fuga da Waterloo e, tre giorni dopo, consegnata come trofeo, in seguito al sequestro, al Re di Prussia, Federico Guglielmo III. Il prezioso monile, a parte l'importantissimo valore economico, è anche un simbolo della sconfitta di Napoleone e dell'ascesa della Prussia.





Venduti anche altri gioielli storici