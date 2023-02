Spunta blu su Instagram a pagamento: una realtà che potrebbe arrivare presto in Italia

Elon Musk ha deciso di renderla a pagamento Twitter, anche Meta si adegua per Facebook e Instagram . L'annuncio arriva dal patron Mark Zuckerberg che con post scrive una nuova pagina di storia. Un cambio epocale per chi ama i social e chi sono un futuro da influencer. Prende il via l'abbonamento, denominato Meta Verified , che offre la verifica degli account oltre ad alcune funzionalità premium.

Un sogno per molti, un vero traguardo per gli influencer: la spunta blu su Instagram. La laurea di personaggio pubblico, difficile da ottenere fino a poco tempo fa, apre ora nuove prospettive nel mondo social.

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

QUANTO COSTERÀ IL NUOVO SERVIZIO?

Non costerà tanto e sembra essere per davvero alla portata di tutti. Si tratta di 11,99 dollari al mese (che salgono a 14,99 dollari su iOS) per l'abbonamento Meta Verified e non sa bene, al momento, se possa essere trasferita da Instagram a Facebook o viceversa.

Secondo gli esperti, poi, ci sarà una visibilità maggiore social per chi acquista il pacchetto. Quindi basterà pagare per ottenere la spunta blu? No. Instagram, oltre al paletto della maggiore età e all'autenticazione a due fattori, chiede una "cronologia di post" che dimostri di essere attivi sui social (dettaglio che non sembra essere un ostacolo per molti utenti dei social).

Per adesso, la spunta blu a pagamento arriva in Australia e Nuova Zelanda: si tratta di un vero e proprio test. Poi l'abbonamento potrebbe arrivare in altri Paese. E in Italia? Al momento non c'è una data certa, ma si spera molto presto. Meta, secondo rumors, vuole a pieni voti il testi nel resto del mondo.