Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella





Fazzoletti verdi bianchi e rossi sventolati da un coro di bambini che cantava l’inno nazionale. Si sono aperti così gli Stati Generali della natalità a Roma davanti ad un Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , compiaciuto e sorridente. Il suo intervento è stato costellato invece da pensieri preoccupati per un tema “vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Citando le parole di papa Francesco il capo dello Stato ha aggiunto: "la natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, parole che devono far riflettere.





La natalità contenuta influirà anche sull’economia

La bassa natalità in Italia «inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici oltre che sulla coesione intergenerazionale». «Il ruolo delle pubbliche istituzioni non è affatto indifferente, così come non lo è la vitalità del tessuto economico: condizioni adeguate di retribuzione e sviluppo dei servizi sociali - ha sottolineato Mattarella - consentono orizzonti di vita nei quali è possibile orientare le proprie scelte verso la gioia di avere figli e non verso la rinuncia».







