Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

27 novembre 2025, ore 13:30
Per il capo dello Stato "la natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, è un tema vitale per il nostro paese e per il continente europeo
La natalità contenuta influirà anche sull’economia
Segnali contradditori
Il capo dello Stato ha posto una riflessione che mette in forte dubbio il luogo comune che vuole la natalità legata a fattori economici. Siamo insomma in una società di individui che sono rivolti ad altri aspetti della vita piuttosto che alla proliferazione della famiglia: “Laddove i consumi privati ; sono più alti, si riscontra minore generatività. Una constatazione che induce a riflettere sui valori che possono caratterizzare i vari umani consorzi alle diverse longitudini". Mattarella ha definito la situazione "contradditoria" e meritevole di una riflessione.
Giovani rallentati
"Entra qui un'altra contraddizione. In una società centrata sulla velocità, sul tempo reale, i giovani - e non per loro responsabilità - vengono messi in condizione di rischiare di essere in costante ritardo. Ma non è loro responsabilità. Il ritardo nel trovare un'occupazione stabile. Il ritardo nel rendersi autonomi dalle famiglie di origine. Il ritardo nell'avere accesso alla propria abitazione. Il ritardo nel mettere su famiglia. Il ritardo anche nell'avere figli". Per i giovani dunque esiste l’ostacolo di una società che ha gradini difficili da salire.
"Parliamo delle difficoltà derivanti dalla precarietà e dai bassi redditi. Dall'ardua impresa di accesso a una abitazione nelle aree urbane. Dalle carenze nei servizi che rendono difficile conciliare i tempi del lavoro con quelli della vita familiare e con la cura ai familiari in età avanzata. La generatività ha valore umano e ha valore sociale. è la società nel suo insieme che deve comporre un ambiente favorevole. E assicurare piena libertà di poter avere dei figli. È il senso di una coscienza collettiva, capace di sviluppare reti di solidarietà", ha aggiunto.
Due giorni di lavori a tutto campo
"Cambiare Paese o cambiare il Paese?" Sarà una due giorni dedicata ai temi e interrogativi intorno alla natalità: vale la pena nascere? Che cos'è oggi la famiglia? Al centro dei dibattiti anche i giovani, le donne, le istituzioni.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo
Manovra, da Bankitalia a Istat: “Avvantaggia i ricchi”. Ma Giorgetti: “Il taglio dell’Irpef tutela i redditi medi”
Le critiche in audizione in Parlamento: rinnovi contrattuali agevolati per pochi settori, sull’Isee benefici modesti e non per i più poveri, rischio di aumento del ‘nero’ per le tasse più elevate sugli affitti brevi. Il ministro dell’Economia fa muro
Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia
In un'intervista al Tg1, il presidente dell'Autorità per la Privacy, Pasquale Stanzione ha spiegato che le decisioni del collegio non sono subalterne alla politica, siamo autonomi e non ci dimettiamo
Satira, addio al maestro Giorgio Forattini, ha castigato 50 anni di Italia. E fatto arrabbiare molti politici
Ha messo insieme giorno per giorno un mosaico fatto di 14 mila vignette, che hanno graffiato presidenti della Repubblica, Papi, leader e Capi di Stato stranieri, le grandi tragedie della vita pubblica, il terrorismo politico, le stragi di mafia, Mani Pulite