Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Photo Credit: Ansa /HANDOUT QUIRINALE / PAOLO GIANDO

Gabriele Manzo

27 novembre 2025, ore 13:30

Per il capo dello Stato "la natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, è un tema vitale per il nostro paese e per il continente europeo


Fazzoletti verdi bianchi e rossi sventolati da un coro di bambini che cantava l’inno nazionale. Si sono aperti così gli Stati Generali della natalità a Roma davanti ad un Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , compiaciuto e sorridente. Il suo intervento è stato costellato invece da pensieri preoccupati per un tema “vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Citando le parole di papa Francesco il capo dello Stato ha aggiunto: "la natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, parole che devono far riflettere.

La natalità contenuta influirà anche sull’economia

La bassa natalità in Italia «inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici oltre che sulla coesione intergenerazionale». «Il ruolo delle pubbliche istituzioni non è affatto indifferente, così come non lo è la vitalità del tessuto economico: condizioni adeguate di retribuzione e sviluppo dei servizi sociali - ha sottolineato Mattarella - consentono orizzonti di vita nei quali è possibile orientare le proprie scelte verso la gioia di avere figli e non verso la rinuncia».


Segnali contradditori

Il capo dello Stato ha posto una riflessione che mette in forte dubbio il luogo comune che vuole la natalità legata a fattori economici. Siamo insomma in una società di individui che sono rivolti ad altri aspetti della vita piuttosto che alla proliferazione della famiglia: “Laddove i consumi privati ; sono più alti, si riscontra minore generatività. Una constatazione che induce a riflettere sui valori che possono caratterizzare i vari umani consorzi alle diverse longitudini". Mattarella ha definito la situazione "contradditoria" e meritevole di una riflessione.

Giovani rallentati

"Entra qui un'altra contraddizione. In una società centrata sulla velocità, sul tempo reale, i giovani - e non per loro responsabilità - vengono messi in condizione di rischiare di essere in costante ritardo. Ma non è loro responsabilità. Il ritardo nel trovare un'occupazione stabile. Il ritardo nel rendersi autonomi dalle famiglie di origine. Il ritardo nell'avere accesso alla propria abitazione. Il ritardo nel mettere su famiglia. Il ritardo anche nell'avere figli". Per i giovani dunque esiste l’ostacolo di una società che ha gradini difficili da salire.

"Parliamo delle difficoltà derivanti dalla precarietà e dai bassi redditi. Dall'ardua impresa di accesso a una abitazione nelle aree urbane. Dalle carenze nei servizi che rendono difficile conciliare i tempi del lavoro con quelli della vita familiare e con la cura ai familiari in età avanzata. La generatività ha valore umano e ha valore sociale. è la società nel suo insieme che deve comporre un ambiente favorevole. E assicurare piena libertà di poter avere dei figli. È il senso di una coscienza collettiva, capace di sviluppare reti di solidarietà", ha aggiunto.

Due giorni di lavori a tutto campo

"Cambiare Paese o cambiare il Paese?" Sarà una due giorni dedicata ai temi e interrogativi intorno alla natalità: vale la pena nascere? Che cos'è oggi la famiglia? Al centro dei dibattiti anche i giovani, le donne, le istituzioni.


Argomenti

Mattarella
Natalità

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

    La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

  • I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

    I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

  • Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

    Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

  • Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

    Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

  • In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

    In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

  • A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

    A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

  • Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

    Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

  • Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

    Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

  • La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

    La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

  • Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato

    Una madre ha tagliato la gola la figlio di nove anni, uccidendolo, era separata dal padre cui il piccolo era affidato

Manovra, da Bankitalia a Istat: “Avvantaggia i ricchi”. Ma Giorgetti: “Il taglio dell’Irpef tutela i redditi medi”

Manovra, da Bankitalia a Istat: “Avvantaggia i ricchi”. Ma Giorgetti: “Il taglio dell’Irpef tutela i redditi medi”

Le critiche in audizione in Parlamento: rinnovi contrattuali agevolati per pochi settori, sull’Isee benefici modesti e non per i più poveri, rischio di aumento del ‘nero’ per le tasse più elevate sugli affitti brevi. Il ministro dell’Economia fa muro

Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

Caso Report: il garante per la Privacy, il collegio non si dimette, abbiamo agito in piena autonomia

In un'intervista al Tg1, il presidente dell'Autorità per la Privacy, Pasquale Stanzione ha spiegato che le decisioni del collegio non sono subalterne alla politica, siamo autonomi e non ci dimettiamo

Satira, addio al maestro Giorgio Forattini, ha castigato 50 anni di Italia. E fatto arrabbiare molti politici

Satira, addio al maestro Giorgio Forattini, ha castigato 50 anni di Italia. E fatto arrabbiare molti politici

Ha messo insieme giorno per giorno un mosaico fatto di 14 mila vignette, che hanno graffiato presidenti della Repubblica, Papi, leader e Capi di Stato stranieri, le grandi tragedie della vita pubblica, il terrorismo politico, le stragi di mafia, Mani Pulite