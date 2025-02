Stati Uniti, aereo ambulanza privata si schianta a Philadelphia, fiamme sopra case e auto

Un grave disastro aereo ha colpito gli Stati Uniti, pochi giorni dopo la collisione tra un aereo di linea e un elicottero militare nei cieli di Washington, che aveva causato 67 vittime. Questa volta, un jet privato di medie dimensioni, registrato in Messico, è precipitato in un’area commerciale e residenziale a nord-est di Philadelphia, provocando un vasto incendio che ha coinvolto diverse abitazioni vicine. Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), il velivolo era un Learjet 55. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 ora locale (00:30 in Italia) in un quartiere densamente popolato della Pennsylvania, caratterizzato da case, negozi, strade trafficate e un centro commerciale molto frequentato, soprattutto di venerdì sera. L’aereo era decollato da un aeroporto locale con destinazione Springfield-Branson National Airport, nel Missouri.

ERANO 6 LE PERSONE A BORDO

Il Ministero degli Affari Esteri del Messico ha confermato che tutte e sei le persone a bordo erano cittadini messicani. “La compagnia aerea ha informato il nostro consolato che sul jet viaggiavano sei passeggeri di nazionalità messicana”, ha dichiarato il ministero attraverso un comunicato ufficiale. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato che lo Stato sta mobilitando tutte le risorse necessarie per affrontare l’emergenza. In un messaggio pubblicato sui social, Shapiro ha precisato di essere in stretto contatto con le autorità locali e di fornire aggiornamenti non appena disponibili. L'Office of Emergency Management di Philadelphia ha definito la situazione un "grave incidente", chiudendo le strade circostanti e invitando i cittadini a evitare l'area per consentire le operazioni di soccorso. Decine di squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’impatto, vicino al Roosevelt Mall, cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.





SI INDAGA SULLE CAUSE DELL'INCIDENTE

La FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB), già impegnati nelle indagini sul recente incidente di Washington, hanno aperto un’inchiesta per determinare le cause del disastro. La sindaca di Philadelphia, Cherelle Parker, ha confermato che diverse abitazioni e veicoli sono stati danneggiati dallo schianto. In una conferenza stampa, ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a restare lontana dall’area colpita.Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso il suo cordoglio per le vittime, definendo l’accaduto una "tragedia che ha portato via altre vite innocenti" in un messaggio di solidarietà rivolto alle famiglie colpite da questa ennesima sciagura aerea.