Stati Uniti, in allerta 135 milioni di persone per una potente tempesta artica. Temperature fino a -50 gradi

Temperature in picchiata ovunque. Lo stato di New York, insieme alla Georgia, al Kentucky, al Missuouri, al Maryland, all’Oklahoma e al North Carolina, ha dichiarato lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo, nelle prossime ore, di tempeste di neve senza precedenti, con temperature che potranno arrivare anche ai -57 gradi delle zone montuose del Wyoming. Un’allerta che si estende da costa a costa e raggiunge anche l’estremo sud, fino al confine con Messico e Florida. La pelle nuda, dicono gli esperti, può arrivare al congelamento in soli 5-10 minuti.

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

DISAGI PER I VIAGGIATORI

come l’hanno ribattezzata i media statunitensi, sta portando disordini in quelli che sono i giorni più trafficati dell'anno, nel weekend di Natale. Sulle strade, con neve abbondante e nei cieli, con più di 2300 voli cancellati fino ad ora. Ritardi e cancellazioni anche per autobus e treni. Previsti enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le festività.