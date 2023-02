Stefano Coletta a RTL 102.5: “Un festival che parla a tutti. Sarà un’edizione con una lettura del presente molto importante”

«La capacità di Amadeus come direttore artistico è che riesce a creare una linea orizzontale rispetto al passato ma rompe verticalmente con delle fratture che fanno il nuovo di ogni edizione», spiega Stefano Coletta. «Questo è un festival molto ricco, in tante direzioni. C’è il presente, il futuro, l’omaggio ai grandi della nostra storia musicale. C’è anche la tendenza, abbiamo sei cantanti provenienti da Sanremo Giovani e nei big ci sono dei talenti molto interessanti», continua. «C’è una ricchezza di visione, uno sguardo che si deve adattare a tante direzioni. Questo è un festival che parla a tutti, anche extra musica, le parole che ascolteremo sul palco saranno sorprendenti per il pubblico. Sarà un’edizione con una lettura del presente molto importante», svela ai microfoni di RTL 102.5. Di anno in anno il Festival di Sanremo sta conquistato sempre più giovani e un pubblico variegato: «Secondo me da alcuni anni Amadeus ha aperto il festival a tutti, ha una sobrietà e una semplicità, non se la tira mai in nessuna espressione del suo lavoro. Oggi è più glam ciò che è autentico e in cui c’è un pezzo di verità. In questo Festival ascolteremo testi di chi ha l’urgenza di dire chi è», conclude.