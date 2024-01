Supercoppa, è festa Inter: battuto il Napoli 1-0, il gol di Lautaro in pieno recupero

ANCORA INTER

Per il terzo anno consecutivo è l’Inter ad aggiudicarsi la Supercoppa italiana, complessivamente in questo trofeo è l'ottavo successo dei nerazzurri; e la Supercoppa si conferma terra di conquista per Simone Inzaghi: ne ha vinte 5,3 alla guida dell'Inter e due da tecnico della Lazio. Il Napoli si è arreso soltanto al 91esimo minuto, ha deciso il gol di Lautaro Martínez che ha girato in rete un cross rasoterra di Pavard.

NAPOLI IN DIECI

Il Napoli ha giocato per mezzora abbondante in inferiorità numerica per l’espulsione di Giovanni Simeone, per somma di ammonizioni. Ridotta in 10, la squadra di Mazzarri ha arretrato il baricentro e ha badato essenzialmente a difendersi, l’Inter ha schiacciato l’avversaria nella propria tre quarti. I partenopei ormai vedevano i rigori dietro l’angolo, ma sono caduti a un passo dal traguardo. Per questo è comprensibile il rammarico di Mazzarri, che però ha sbagliato a disertare la premiazione.