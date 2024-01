Supercoppa Italiana, Napoli-Fiorentina 3-0

E' il Napoli la prima finalista dell'edizione 2024 della Supercoppa Italiana, la prima a quattro squadre. In pressochè un deserto stadio di Al-Awwal Park di Riyadh, in Arabia Saudita, i campioni d'Italia battono 3-0 la Fiorentina. Parte subito forte la squadra di Mazzarri: al 9' Politano si accentra e calcia col sinistro dal limite: Terracciano devia sopra la traversa con la punta delle dita. Al quarto d'ora cross di Mazzocchi per Simeone che taglia sul primo pale e conclude con al volo, palla di poco fuori. Al 22' gli azzurri trovano il meritato vantaggio: Kvaratskhelia lascia sfilare un pallone per la corsa in campo aperto di Juan Jesus. Assist in profondità per Simeone, che incrocia il destro e batte Terracciano. Sei minuti dopo Fiorentina ad un passo dal pareggio: Martinez Quarta stacca di testa e colpisce il palo, sulla ribattuta Bonaventura è in fuorigioco. Inutile a quel punto l'assist al centro per il tap-in vincente di Beltran. Al 44' intervento scomposto di Mario Rui in area su Ikoné e La Penna assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso attaccante francese che però calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa è assalto Fiorentina alla porta del Napoli, ma i giocatori viola peccano di precisione, e non si rendono mai realmente pericolosi. Al 39' raddoppio Napoli: calcio d'angolo, Di Lorenzo spizza di testa e allunga sul secondo palo per l'inserimento di Zerbin che insacca. Passano due minuti e Zerbin firma il tris e la sua doppietta personale con un destro incrociato imparabile per Terracciano. Bella prova per il Napoli, che ritrova morale in vista di conoscere l'avversaria di lunedì in finale: la vincente tra Inter e Lazio.