Tamberi stenta ma va in finale, 'oggi il giorno più duro. L'italia conquista il bronzo nell'inseguimento a squadre

Un bronzo e tante delusioni. Non è stato un mercoledì da leoni per lo sport azzurro alle Olimpiadi, con il medagliere movimentato solo dal bronzo del quartetto dell’inseguimento su pista di ciclismo. Anzi, a dirla tutta, è stata una giornata da dimenticare. Una dopo l ‘altra sono cadute le nazionali di pallavolo e pallanuoto maschile, ma sono state sconfitte molto diverse tra loro. Un vero e proprio tonfo quello dell’Italvolley, mai in partita nella semifinale del torneo con i padroni di casa della Francia che si sono imposti per 3 a 0 (20-25, 21-25, 21-25). Gli azzurri di De Giorgi, che erano reduci dall’epica rimonta con il Giappone, sabato proveranno almeno a portarsi a casa il bronzo nella finalina contro gli Stati Uniti. Quanti rimpianti invece per il Settebello, che nei quarti di finale del torneo di pallanuoto maschile hanno ceduto ai rigori contro l’Ungheria, dopo che l’incontro era finito in parità, 9 a 9. La squadra di Campagna era riuscita ad andare oltre una grande ingiustizia, quando gli arbitri hanno deciso di espellere per quattro minuti Condemi, reo di un fallo giudicato violento dai direttori di gara. In quel frangente l’Italia non solo ha raddrizzato il risultato, ma si è portata in vantaggio. Sembrava l’inizio di una bella storia da raccontare, ed invece ai rigori le manone di Voegel, portiere ungherese che ha respinto tre penalty, hanno fatto la differenza. Restando al capitolo delusioni, sfortunato il pugliese Vito Dell’Aquila, che non ha potuto ripetere l’impresa di Tokyo nel taekwondo per un infortunio che lo ha pesantemente penalizzato durante la semifinale contro un atleta uzbeko. Poi Dell’Aquila non è riuscito neppure a gareggiare per il bronzo. Nell’atletica tutti eliminati in semifinale Tortu, Desalu, Simonelli e Sibilio. Nel salto in alto, avanti ma con tanta sofferenza Gianmarco Tamberi, reduce da un problema di salute. La speranza è in un recupero più sensibile per la finale in programma sabato prossimo.

NUOTO SI ALLENA NELLA SENNA, MA L'ITALIA 'NO, GRAZIE'

Via libera alle prove nella Senna, ma gli azzurri di fondo hanno preferito non tuffarsi nel fiume parigino. I nuotatori Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri stanno rifinendo la preparazione presso una piscina del circuito olimpico. Lo ha deciso il ct delle acque libere, l'ex campione Stefano Rubaudo che invece ha testato il fiume: "Ci fidiamo, degli organizzatori, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni. Ho percorso mezzo giro: l'acqua non ha sapore né odore, le correnti sono molto forti".