Teatro alla Scala, la Prima con "Andrea Chénier"

30 novembre 2017, ore 10:35
In scena il 7 dicembre con l'Anteprima per i Giovani il 3
"Andrea Chénier" racconta unepisodio della Rivoluzione francese e del Terrore, proponendosul palcoscenico la stessa ghigliottina utilizzata da Martonenel film "Noi credevamo" e nello spettacolo teatrale "La mortedi Danton". L'altra curiosità è che per la prima volta insieme alla Scalasi forma la coppia di protagonisti Netrebko-Eyvazov che è anche coppianella vita, moglie e marito.
Anna Netrebko ha già al suo attivo un 7 dicembre scaligero disuccesso ("Giovanna d'Arco" nel 2015). Per Yusif Eyvazof è laprima volta alla Scala: "Grande emozione, grande responsabilità.Paura tanta! Per me ancora più emozionante è recitare e cantarecon mia moglie. C'è più complicità, l'amore è vero, il bacio èvero. Più di così?".
