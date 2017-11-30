Teatro alla Scala, la Prima con "Andrea Chénier"

In scena il 7 dicembre con l'Anteprima per i Giovani il 3

Il capolavoro di Umberto Giordano "Andrea Chénier" torna al Teatro alla Scala per l'inaugurazione della Stagione 2017/2018 il 7 dicembre giorno di Sant'Ambrogio in un allestimento di Mario Martone con scene di Margherita Palli e costumi di Ursula Patzak. Dirige Riccardo Chailly. Nel ruolo di Andrea Chénier Yusif Eyvazov mentre Anna Netrebko è Maddalena di Coigny, Luca Salsi è Gérard. La Prima è dedicata a Victor de Sabata nel cinquantenario della scomparsa. Anche quest'anno la Prima sarà in diretta su Rai Uno e nei cinema di tutto il mondo.

"Andrea Chénier" racconta unepisodio della Rivoluzione francese e del Terrore, proponendosul palcoscenico la stessa ghigliottina utilizzata da Martonenel film "Noi credevamo" e nello spettacolo teatrale "La mortedi Danton". L'altra curiosità è che per la prima volta insieme alla Scalasi forma la coppia di protagonisti Netrebko-Eyvazov che è anche coppianella vita, moglie e marito.



Anna Netrebko ha già al suo attivo un 7 dicembre scaligero disuccesso ("Giovanna d'Arco" nel 2015). Per Yusif Eyvazof è laprima volta alla Scala: "Grande emozione, grande responsabilità.Paura tanta! Per me ancora più emozionante è recitare e cantarecon mia moglie. C'è più complicità, l'amore è vero, il bacio èvero. Più di così?".