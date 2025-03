Tennis, al via il Masters 1000 di Indian Wells negli Stati Uniti, senza Jannik Sinner

Inizia il primo torneo ATP 1000 senza Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, infatti, non potrà partecipare ai tornei del circuito fino al 4 maggio, quando avrà scontato la squalifica per il caso clostebol. Una squalifica che permetterà all'azzurro di tornare in grande stile agli Internazionali BNL d'Italia a Roma, appuntamento che la scorsa stagione ha dovuto saltare a causa di un problema fisico. Negli Stati Uniti, però, saranno dieci i tennisti italiani in gara al Masters 1000 di Indian Wells, dal 3 al 16 marzo, con sette uomini e tre donne nel tabellone principale. Matteo Berrettini, tornato nella Top 30 dopo quasi un anno, sarà la testa di serie numero 28 e inizierà direttamente dal secondo turno. Il suo avversario sarà il vincitore della sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’australiano Cristopher O’Connell. Lorenzo Musetti, attuale numero 16 del ranking ATP, è la quindicesima testa di serie e affronterà Roman Safiullin o lo statunitense Reilly Opelka. L’azzurro è stato inserito in una parte di tabellone particolarmente competitiva, che comprende anche Casper Ruud e Daniil Medvedev. Saranno, quindi, loro 2 a guidare la pattuglia azzurra in terra statunitense.

GLI ALTRI NEL TABELLONE MASCHILE

Flavio Cobolli, numero 40 ATP, giocherà già dal primo turno contro un qualificato. Se dovesse superarlo, potrebbe affrontare Medvedev al terzo turno. Luca Nardi, che lo scorso anno ha ottenuto una storica vittoria contro Novak Djokovic, tornerà a Indian Wells per sfidare Cameron Norrie, ex top 10 e oggi numero 77 ATP. Matteo Arnaldi, attuale numero 35 del ranking, inizierà il torneo contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, già battuto nel 2023 nelle qualificazioni del Masters 1000 in Canada. Nella parte di tabellone in cui si trovano anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi potrebbero incrociarsi al terzo turno, rendendo possibile un derby tutto italiano.





IL TABELLONE FEMMINILE ITALIANO

Passando al torneo femminile, saranno tre le azzurre in gara. Jasmine Paolini, salita fino alla sesta posizione nel ranking WTA, inizierà il suo percorso direttamente dal secondo turno. La sua avversaria sarà la vincente della sfida tra la giovane statunitense Iva Jovic, numero 157 del mondo e in tabellone grazie a una wild card, e l’austriaca Julia Grabher, numero 388 WTA, entrata con il ranking protetto. Lucia Bronzetti, attualmente al numero 62 del mondo, affronterà l’ucraina Anhelina Kalinina, numero 54 del ranking WTA. Elisabetta Cocciaretto, numero 72 della classifica mondiale, debutterà invece contro la messicana Renata Zarazua, attuale numero 69 WTA. L’Italia si presenta, quindi, con un’ampia rappresentanza sia nel tabellone maschile che in quello femminile, con diversi giocatori che ambiscono a un buon risultato. I riflettori saranno puntati soprattutto su Berrettini e Musetti tra gli uomini, mentre Paolini guiderà la squadra femminile, forte della sua recente ascesa nel ranking mondiale.