Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Alcaraz è il primo finalista, battuto Musetti in due set

Carlos Alcaraz distrugge i sogni di Lorenzo Musetti e approda in finale agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro è apparso rigido e un po' teso soprattutto nel primo set, il vento poi non ha sicuramente aiutato il gioco di Musetti. Alcaraz sfrutta le difficoltà del tennista azzurro fin da subito e nel primo set conquista il break già nel primo game. Lo spagnolo non attacca come al solito ma resta lontano dalla riga di fondo, gioca da dietro e palleggia. Musetti commette troppi errori e va a sotto 1-4, il set termina 6-3 per lo spagnolo. Nel secondo set Musetti prende un break di vantaggio nel primo game, ma nel secondo gioco perde il servizio per la quarta volta nel match. Lo spagnolo continua a concedere tanto, e subisce un secondo break di fila. L'azzurro riesce a trovare un po' di continuità ma nel momento decisivo Alcaraz recupera il break di svantaggio e poi chiude il match al tie-break.





MUSETTI: "E' STATA UNA LEZIONE PER I PROSSIMI TORNEI"

"Sono entrato in campo con una grande mentalità ma dopo i primi punti ho avuto difficoltà, forse il vento, l’ombra, è stato complicato per me giocare. Mi sono focalizzato troppo sulle cose negative oggi, e per questo mi dispiace". Così commenta la sconfitta Musetti in conferenza stampa. "Sul dropshot al tie-break cosa ho pensato? Ho fatto una caz...a. Non so quanti match ho giocato da Montecarlo, per me arrivare da molte partite con tanta fiducia, era una cosa che non avevo provato prima, oggi è stata una giornata storta, successa. Non so che dire, meglio qui che a Parigi. È una lezione per i prossimi tornei. Ho sentito grandi progressi nel mio modo di giocare in prospettiva Parigi, e non parlo di oggi. Mi sono allenato con grande intensità in questo periodo e ho grandi ambizioni per Parigi, voglio fare bene. Non voglio focalizzarmi troppo sulla brutta prestazione di oggi, ma voglio prenderla come una lezione per il futuro”.





ALCARAZ: "FELICE PER LA MIA PRIMA FINALE QUI"

Queste le parole di Carlos Alcaraz ai microfoni di Sky dopo la semifinale degli Internazionali d'Italia vinta contro Musetti: "È stata una partita complicata a causa del vento - ha detto lo spagnolo -. Io e Lorenzo amiamo giocare pulito ma abbiamo dovuto adattarci alle condizioni difficili, ma sono comunque contento del tennis che sono riuscito a giocare. Musetti gioca bene su ogni superficie e soprattutto sulla terra rossa ma la strategia è stata buona". Poco prima, nelle interviste a bordo campo, Alcaraz si è detto "felice per la mia prima finale a Roma".