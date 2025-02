Tennis, Jannik Sinner e la WADA trovano l'accordo, tre mesi di stop per il tennista numero uno al mondo

SINNER OUT PER 3 MESI

Jannik Sinner resterà lontano dai campi per tre mesi dopo aver raggiunto un’intesa con l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). L’accordo prevede una sospensione trimestrale per il tennista italiano a causa della violazione delle norme antidoping, risalente a marzo 2024, quando era risultato positivo al clostebol, una sostanza vietata. Lo scorso settembre, la WADA aveva presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) dopo che Sinner era stato giudicato privo di colpa o negligenza. Tuttavia, nonostante il procedimento in corso, l’agenzia ha ritenuto che, per garantire un esito giusto ed equilibrato, fosse opportuno giungere a un accordo di conciliazione.





LA NOTA UFFICIALE DELLA WADA

Nella sua nota ufficiale, la WADA conferma di accettare le spiegazioni fornite dal giocatore in merito alle cause della positività e riconosce la sua buona fede. L’organizzazione sottolinea che l’esposizione al clostebol non ha determinato alcun vantaggio in termini di prestazioni e che l’assunzione della sostanza è avvenuta a sua insaputa, a causa di un errore del suo staff. Tuttavia, in base al regolamento antidoping e ai precedenti del CAS, un atleta è comunque ritenuto responsabile delle azioni del proprio entourage. Considerando l’unicità della vicenda, una sospensione di tre mesi è stata ritenuta una sanzione adeguata. L’agenzia precisa inoltre di non aver richiesto l’annullamento di alcun risultato sportivo, ad eccezione di quello già revocato in precedenza dal tribunale di primo grado. In virtù dell’accordo, il periodo di sospensione di Sinner decorrerà dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, con la possibilità di riprendere gli allenamenti a partire dal 13 aprile.