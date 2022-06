Tennis: Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Stoccarda. Battuto Andy Murray in tre set

Matteo Berrettini vince la finale dell’atp 250 di Stoccarda contro il britannico Andy Murray in 3 set: 6-4, 5-7, 6-3. Il match è durato poco meno di tre ore ed è stato bello e combattuto fin dall’inizio. I due tennisti hanno tenuto praticamente sempre il servizio tranne una volte per parte che è poi però stata determinante per l’esito dei primi due set. Durante il terzo set invece, Berrettini è stato praticamente perfetto ed è riuscito ad avere la meglio su Murray, il quale è comunque stato molto sfortunato perché sul 4 a 3 a favore dell’italiano ha accusato dei problemi fisici che hanno difatti compromesso le sue prestazioni fino al temine della partita. Berrettini quindi, che è tornato a disputare un torneo dopo più di due mesi a causa di un infortunio, vince il sesto titolo in carriera, il terzo su erba dopo i successi di Stoccarda nel 2020 e al Queen's nel 2021.





LE PAROLE DI BERRETTINI



Berrettini dopo la vittoria: "E' incredibile, l'ultima cosa che avrei pensato venendo qui. Tornare così dopo la prima operazione della mia vita. Tre anni fa qui giocai una delle migliori settimane della mia vita, qui ho giocato sempre meglio partita dopo partita". Ancora Berrettini: "Oggi è stato difficile, poi a un certo punto era chiaro che Andy fosse infortunato. Mi spiace per lui, è stato un onore giocare con un grandissimo come Murray. Da ragazzo lo guardavo in tv e mi sembra impossibile essere qua davanti a lui. Ha fatto tantissimo per il nostro sport". L'azzurro ringrazia il suo team: "Grazie al mio team, senza di loro non sarei qui. Abbiamo passato tempi duri, non ero sicuro di giocare questo torneo e ora ho il trofeo in mano. Grazie ragazzi".





LE PAROLE DI MURRAY

Molto sfortunato il britannico che prima dell'infortunio durante il terzo set, stava giocando una gran partita. Ecco le parole di Andy Murray: "Nel weekend c'è stata una grande atmosfera, grazie per il supporto. Voglio congratularmi con Matteo: non è facile tornare dopo un'operazione, ha meritato di vincere. Ti auguro il meglio per Wimbledon".