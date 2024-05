Tennis, niente Internazionali BNL d'Italia per Jannik Sinner. L'azzurro costretto a dare forfait per infortunio Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali BNL d'Italia. Lo ha annunciato il numero 2 della classifica ATP sui suoi canali social nel pomeriggio. Il tennista azzurro non ha ancora recuperato dal problema all'anca che lo ha costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Madrid. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Sinner ha condiviso la sua disavventura e il suo dispiacere, spiegando che dopo aver consultato i medici e gli specialisti, ha dovuto rinunciare all'appuntamento del Foro Italico. "Sono molto triste di non essere riuscito a recuperare. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa di fronte al pubblico italiano", ha spiegato il tennista. Non solo Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz non sarà presenta agli Internazionali BNL d'Italia a causa di un infortunio al braccio. Da verificare la situazione di Medvedev, anche lui a rischio, dopo l'infortunio rimediato a Madrid.

LA CONFERENZA STAMPA DI SINNER E LE PAROLE DI BINAGHI

Nonostante l'impossibilità di giocare, Sinner ha annunciato che visiterà comunque Roma per qualche giorno e farà un salto al Foro Italico. Domani, infatti, alle 15:00, ci sarà la conferenza stampa del tennista azzurro presso la sala stampa del Foro Italico, dove farà il punto sulle sue condizioni fisiche. Sui suoi social, Sinner ha ringraziato i suoi sostenitori per i messaggi di supporto ricevuti, dimostrando gratitudine per il loro sostegno durante questo momento difficile. In merito al ritiro di Sinner, il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha mostrato comprensione per la situazione del campione azzurro, sottolineando l'importanza di rispettare la volontà del giocatore. Inoltre, Binaghi ha commentato l'eccitazione per questa edizione degli Internazionali BNL d'Italia, sottolineando che nonostante l'assenza di Sinner, il torneo promette di essere un evento eccezionale, con numeri e partecipazione importanti.





SINNER PROBABILE NUMERO 1 AL MONDO AL ROLAND GARROS

Dopo il forfait agli Internazionali BNL d'Italia, Sinner dovrà concentrarsi sul prossimo appuntamento, il Roland Garros. L'Open di Francia potrebbe essere l'occasione per il tennista azzurro di diventare il numero 1 della classifica ATP e superare, quindi, Novak Djokovic. Infatti, se Sinner dovesse vincere il Grande Slam parigino, scavalcherebbe automaticamente il tennista serbo a prescindere dai risultati di "Nole". Invece, se Jannikdovesse arrivare in semifinale sulla terra parigina, Djokovic resterebbe numero 1 al mondo in tre modi: o vince Roma e arriva in semifinale al Roland Garros ; arriva in finale a Roma e Parigi, oppure arriva in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia e vince l'Open di Francia. La sfida a distanza tra Jannik Sinner e Novak Djokovic continua e presto si arricchirà di un nuovo capitolo sulla terra rossa di Parigi.