Tennis, sfuma in finale il sogno di Bolelli e Vavassori, vince l'Australian Open la coppia Heliovara-Patten

SFUMA IN FINALE IL SOGNO DI BOLELLI E VAVASSORI

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non riescono a conquistare il titolo di doppio maschile agli Australian Open, subendo una sconfitta nella finale contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Dopo aver raggiunto la finale anche nel 2024, gli italiani, teste di serie numero 3, hanno visto sfumare il loro sogno di vincere il primo Slam della carriera, perdendo con il punteggio di 7-6 (18-16), 6-7 (5-7), 3-6 in un incontro che è durato oltre tre ore. Si tratta della loro prima sconfitta in stagione. Bolelli e Vavassori, che avevano vinto l’ultimo scontro diretto con Heliovaara e Patten a Pechino, non sono riusciti a ripetersi nell'appuntamento australiano, dopo aver già ceduto in passato nel primo turno di Wimbledon contro gli stessi avversari, che da quel momento avevano intrapreso una cavalcata che li avrebbe portati al loro primo trionfo Major.