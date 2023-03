Tensione a Napoli per i tifosi tedeschi arrivati in città nonostante lo stop alla trasferta, questa sera Napoli-Eintracht

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Almeno 600 tifosi tedeschi sono, in questo pomeriggio, in corteo lungo il centro di Napoli, controllati da centinaia di poliziotti. Sono arrivati in città nonostante siano tutti senza biglietto e non rispettando lo stop alla trasferta, in Campania, di questa sera, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. La società tedesca ha restituito i 2400 tagliandi destinati alla tifoseria ospite per protestare contro il divieto imposto, per motivi di ordine pubblico , dopo gli scontri avvenuti all'andata durante i quali ci sono stati arresti e persone ferite.





Tensione nella notte in città

Nelle scorse ore la tensione tra le due tifoserie è aumentata. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo il lancio di razzi contro il pullman dei tifosi tedeschi e quello di bottiglie di vetro contro la saracinesca di un bar di via Bellini, nel centro di Napoli, che al momento del gesto era chiuso. In totale, comunque, sono oltre 800 gli agenti che controllano in varie zone della città i sostenitori dell'Eintracht Francoforte che sono arrivati in Campania, nonostante il divieto di seguire la squadra in trasferta. Ora ci si chiede dove i tifosi guarderanno la partita non potendo andare allo stadio Diego Armando Maradona e si temono disordini.





Tutto è pronto per la partita

In questo clima di grande apprensione la gara di questa sera è passata quasi in secondo piano, ma è tutto pronto per il fischio d'inizio che è previsto alle 21.00. Tra gli azzurri l'allenatore Luciano Spalletti dovrebbe schierare dal primo minuto Mario Rui e Lozano. Osimhen e Kvaratschelia completeranno il tridente d'attacco. Tra i tedeschi, invece, assenti Kolo Muani squalificato e Lindstrom infortunato. Nella partita d'andata, a Francoforte, finì 2-0 per il Napoli.