Terrore in una scuola di Abbiategrasso, un ragazzo armato ferisce una insegnante, poi viene fermato dai Carabinieri

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

UN SEDICENNE ARMATO A SCUOLA

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle otto e mezza presso l’istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, uno studente di 16 anni è entrato a scuola in via Einaudi armato con una pistola e un coltello. Il giovane aggressore ha accoltellato un’insegnante di 51 anni; si è poi barricato in una classe con alcuni compagni, minacciandoli con la pistola, che però pare fosse un giocattolo; è possibile ci sia stata una colluttazione, nella quale è rimasto ferito anche lui.

SOLO FERITE LIEVI

Si sono vissuti attimi di panico e terrore, qualcuno è riuscito a dare l’allarme e sono stati chiamati i Carabinieri, che sono arrivati nel giro di pochi minuti. L’aggressore è stato poi bloccato e disarmato dagli agenti dell’Arma. I feriti non sono in gravi condizioni: la professoressa ha riportato un taglio a un braccio, il sedicenne ha riportato ferite leggere, entrambi sono comunque stati soccorsi dal personale del 118 che è intervenuto sul posto.

L'INCUBO AMERICANO

L’episodio, con esiti decisamente meno drammatici, ha riportato alla mente le aggressioni armate che nelle scuole degli Stati Uniti sono diventate una drammatica consuetudine. In quei casi le armi sono vere, e ogni anno viene pagato un conto salatissimo in termini di vite umane. Recentemente si è vissuto un drammatico episodio anche in Serbia, con un ragazzo di nemmeno 14 anni che ha fatto una strage in una scuola della capitale Belgrado: nove le vittime.