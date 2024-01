Test It -alert oggi in Piemonte, su incidente nucleare; nei prossimi giorni anche in altre regioni italiane

Alle 12 di oggi, i telefoni cellulari a Torino e nell'area della Città Metropolitana hanno ricevuto il messaggio, in italiano e in inglese, del secondo test nazionale del sistema IT-Alert, avviato proprio in Piemonte. "Test test. Questo è un messaggio di Test It-alert. - era scritto - Stiamo simulando un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www-alert.gov.it Test test". Nei giorni scorsi la Regione Piemonte aveva informato che oggi alle 12 i telefoni cellulari "di chi per residenza o per lavoro" si trovava a Torino, nel territorio della Città metropolitana e in alcuni casi nelle zone confinanti, avrebbero suonato "contemporaneamente" con un messaggio riguardante un ipotetico allarme causato da emissione di materiale radioattivo dalla centrale nucleare di Saint-Alban, ubicata in Francia ma distante meno di 200 chilometri dal confine italiano.

Prossimi test in altre regioni

Ma non finisce qui. Nei prossimi giorni, saranno effettuati altri test di It-Alert che riguardano tre tipi di eventi: il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante e, come è stato per il test di oggi in Piemonte, un incidente nucleare oltre i confini dell'Italia. Queste tre emergenze verranno simulate, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, per mettere a punto il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese. I cellulari risuoneranno sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, in porzioni di territorio ristrette, sulla base dello scenario di rischio simulato, in Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.