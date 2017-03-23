Tomas Milian: ci lascia "Er Monnezza", aveva 84 anni

L’attore nato a Cuba si è spento ieri a Miami

Si è spento ieri a Miami Tomas Milian, nome d'arte di Tomás Quintín Rodríguez Milián. L'attore, nato a Cuba il 3 marzo 1933, era noto in Italia per aver interpretato l'ispettore Nico Giraldi e il poco onesto quanto romanissimo Sergio Marazzi, detto Er Monnezza. Non si hanno ancora notizie dei funerali ma l'attore aveva espresso la volontà di essere cremato. La moglie era morta nel 2012, lascia il figlio Tommaso che vive a New York.

Tomas Milian è stato trovato ierinella sua abitazione di Miami, alle 23 ora locale. La morte èavvenuta per ictus. Lo racconta all'ANSA la sua amica MonicaCattaneo. "La settimana scorsa - aggiunge -, l'ultima volta checi siamo sentiti, mi chiedeva di riportarlo a Roma perché avevadeciso che voleva vivere a Roma gli ultimi anni della sua vita emorire nella città che aveva visitato l'ultima volta quando erastato premiato alla Festa del cinema di Roma".

