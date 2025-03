Tony Effe senza freni da Alessandro Cattelan, ecco cosa dice su Giulia De Lellis

Legati da un profondo amore. Che è diventato mediatico. Perché Tony Effe, reduce dall'esperienza a Sanremo, e Giulia De Lellis vivono una bellissima storia che va a gonfie vele. Guai a parlare di crisi: sono le malelingue a parlarne. Sono solo fakenews.

"Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta", dice il cantante romano ospite di Cattelan.

Tony Effe canterà il 1° giugno nella sua Roma, sul palco del Centrale del Foro italico. Perché il Radio Zeta Future hits live è alle porte. Lui ci sarà.

Ma Sanremo, dove ha cantato "Damme na mano" - una canzone omaggio alla sua Roma, è stata senza dubbio una delle esperienze più impegnative.

"Mi sono divertito ma è stato molto stressante. Una piccola parentesi che abbiamo chiuso a chiave", ha spiegato a Cattelan. "Sapevo che la stampa mi aspettava al varco a Sanremo, era scontato, fa parte di Tony Effe".

Il cantante, a quanto pare, sembra abbastanza infastidito dalla continua richiesta di foto o video a Sanremo. E a Cattelan dice:

"Ogni intervista che andavo a fare, la persona mi chiedeva video per qualcuno. Me li hanno chiesto prima di salire sul palco, io ero già teso di mio, stavo facendo una cosa nuova, ero attaccato dalla stampa. Ma io dico, a Totti prima di un rigore vai a chiedere queste cose?

Sono di base una persona educata, mi so comportare e so stare al mondo. Ma sono particolare e non mi aspetto che tutta la gente mi capisca