Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

Topo Gigio approda per la prima volta a teatro: il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni sessanta prende vita sul palcoscenico.

Si chiamerà “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour" e sarà una fiaba per celebrare un vero e proprio mito, raccontando la sua nascita e la visione della donna straordinaria che lo ha creato nel 1959, Maria Perego.

Topo Gigio il musical: anticipazioni

Si tratterà di un musical pieno di poesia, diretto dal maestro delle fiabe Maurizio Colombi (autore e regista di grandi successi come Peter Pan – Il Musical, We Will Rock You, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, Aladin, Casanova), che vuole essere un omaggio all’amato protagonista e a Maria Perego, alla forza del legame tra madre e figlio, e al potere dei sogni e dell’immaginazione

Con la supervisione artistica di Alessandro Rossi, il tour prevederà due tappe iniziali a Milano (dal 5 al 15 marzo 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber) e a Roma (dal 25 marzo al 5 aprile 2026 al Teatro Brancaccio).





La storia di Topo Gigio

Un giorno d’inverno, una ragazza si ferma davanti alla vetrina di un negozio per guardare un albero di Natale fatto di una strana plastica…e vede, nascosto in quella plastica, un pupazzo che le sorride. Nasce così, a Milano, uno dei characters che ha segnato la nostra epoca. Topo Gigio si afferma sulle scene internazionali, diventando un simbolo di dolcezza e innocenza. Con la sua voce e il suo modo di parlare fa sognare il mondo intero per sette decenni, conquistando anche i grandi nomi dello spettacolo.

Attraverso uno sguardo pieno di sentimento e profondamente umano, il racconto prenderà vita in un continuo alternarsi di realtà e fantasia, ricordi e invenzione, incantando i bambini e commuovendo gli adulti, che torneranno indietro nel tempo. Un'esperienza teatrale coinvolgente in cui piccoli e grandi scopriranno che Topo Gigio è più vivo di chiunque sieda in platea.

Il cast del musical

Insieme a Topo Gigio, ci sarà un grande cast di 22 performer tra ballerini acrobati, cantanti e attori che trasformeranno il palco in un mondo da sogno, con l’ausilio di effetti scenici spettacolari e tecnologie immersive che amplificheranno la magia. Nel racconto trovano spazio anche i personaggi di Walt Disney, Ed Sullivan, Raﬀaella Carrà e Il Mago Zurlì, che diventano un archetipo fiabesco, consentendo alla narrazione di mischiare realtà storica e immaginario collettivo, in un gioco teatrale appassionante.

La colonna sonora e i costumi

La colonna sonora unisce brani inediti originali di Franco Fasano a brani iconici di Topo Gigio (Strapazzami di coccole, Se avessi la coda anch'io, Ma le gambe, El Trabalero, Mamma Maria, On Broadway) che evocano il periodo storico e culturale in cui si svolge la storia.

I costumi sono ideati da Diego Dalla Palma: Topo Gigio manterrà il look originale degli anni '50, tranne durante le coreografie dove il suo stile sarà arricchito di dettagli brillanti in armonia con il corpo di ballo che lo circonda.

Tra gli aspetti più curiosi dello spettacolo l’allestimento scenico: i cambi di scala tra Topo Gigio e l'ambiente che lo circonda, in cui a volte è un personaggio da 40 cm e altre volte è interpretato da un attore, crea un gioco di proporzioni che dà vita a scenari surreali, in cui la fantasia diventa tangibile.