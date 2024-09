Torino: uccide l’ex compagna di fronte ai figli

Un nuovo, ennesimo, caso di femminicidio avvenuto la scorsa notte scuote la città di Torino. A perdere la vita, questa volta, una donna di 34 anni, morta dopo essere stata accoltellata dall’ex marito. Una scena di violenza avvenuta in casa di fronte ai figli adolescenti della coppia che hanno allertato i soccorsi. Intervenuti d'urgenza, non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.





L’aggressione

La vittima si chiamava Nabi Roua ed era di origine tunisina. Al momento della lite con l’ex marito si trovava nella propria casa in via Cigna, quartiere Barriera di Milano, insieme ai figli: un ragazzo di 13 anni e una ragazza, anch’ella adolescente (di età ancora ignota alla stampa). Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro con l’uomo, Ben Alaya Abdelkader, 48 anni (anche lui tunisino), da cui era separata, è cominciato come un diverbio, cresciuto in intensità fino a culminare con l’accoltellamento al torace che non ha lasciato scampo alla donna.

Nel corso della lite la figlia era scappata dai vicini e aveva chiesto aiuto. Poco dopo aver realizzato il gesto, l’uomo è scappato di corsa in strada, inseguito dal figlio che chiedeva aiuto ai passanti, affinché fermassero il padre.