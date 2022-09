Totti e Ilary "separati in casa"? L'indiscrezione dopo la rottura annunciata questa estate

Separati sì, ma in casa. Adesso, dalle ultime indiscrezioni, sembra che Totti e Ilary - che hanno annunciato il divorzio in piena estate - vivano ancora sotto lo stesso tetto. Si tratta di una casa super lusso alla periferia di Roma con oltre mille metri quadrati a disposizione. Chi conosce bene quella dimora parla di ben 25 stanze a disposizione di Francesco e Ilary. Secondo la ricostruzione de Il Corriere della sera l'ex capitano della Roma e la Blasi si sarebbero incontrati nella loro storica casa dopo le vacanze, che hanno trascorso rigorosamente lontani: lei in Africa con sua sorella, lui in una località balneare a due passi da Roma.





IL DIVORZIO MILIONARIO

Si parla di divorzio milionario. Perché, come si può immaginare, Totti e la Blasi hanno un patrimonio notevole, difficile da quantificare sui giornali: case, auto di lusso, società. Così, adesso tutto passa in tribunale. Carte bollate e avvocati per mettere insieme i cocci di una rottura che è stata molto rumorosa, inaspettata. Rewind: il matrimonio tra Totti e Ilary Blasi è finito improvvisamente, un vero fulmine a ciel sereno. Una bomba di gossip che ha fatto parlare tutti. Ora per il divorzio Ilary e Francesco hanno scelto avvocati molto qualificati, tra i più forti in Italia. Ovvero Antonio Conte, famoso avvocato della Roma e legale di Francesco Totti e Alessandro Simeone, l’avvocato di Ilary Blasi. Ma il vero asso nella manica dell'ex capitano giallorosso è Anna Maria Bernardini De Pace, nota matrimonialista che si è occupata dei divorzi più importanti al mondo.