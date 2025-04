Totti indagato per omessa dichiarazione di una parte dei redditi, l'ex campione, però, avrebbe già pagato

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati , secondo quanto ha riportato, oggi, il quotidiano "La Verità", l'ex calciatore dei giallorossi, Francesco Totti, per il reato di omessa dichiarazione di una parte dei redditi derivanti da apparizioni in spot pubblicitari. L'accusa è legata ad una attività della Guardia di Finanza sui conti dell'ex numero 10 della Roma, da cui emergerebbero alcune apparizioni pubblicitarie per le quali Totti non avrebbe aperto un'apposita partita Iva, pur essendo per lui gli spot un'attività non occasionale. Si tratta di un debito verso il Fisco di poche migliaia di euro che, però, tra sanzioni e interessi, avrebbe raggiunto i 200 mila euro . Comunque, in base a quanto hanno scritto anche Ansa e Adnkronos, il debito con l'Erario sarebbe già stato saldato.





L'accusa contestata a Totti