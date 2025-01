Tragedia a Messina: un ragazzo di 26 anni uccide sua madre con 15 coltellate al termine di una lite

Quindici coltellate. Una tragedia, quella che arriva da Messina, dove una donna di 62 anni - Caterina Pappalardo- è stata uccisa da suo figlio Giosuè di 26 anni.

L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della donna in via Cesare Battisti a Messina. In carcere è finito il ventiseienne, che secondo le agenzie avrebbe già confessato. Ad allertare Carabinieri e Polizia sono stati i vicini di casa.

LE INDAGINI DELLA PROCURA

Secondo le prima indiscrezioni, alla base del folle gesto ci sarebbe un diverbio tra madre e figlio. Le urla e poi le coltellate. Letali per la donna, ritrovata in una pozza di sangue. I vicini di casa, stando a quanto raccontano, hanno sentito il forte litigio e poi hanno chiamato le Forze dell'Ordine. Al loro arrivo, però, per la donna non c'era più niente da fare.