Tragedia a Pavia, madre e figlio muoiono durante il parto in ospedale

È stata avviata un’indagine interna sull’episodio, la direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause della morte di madre e figlio.





Il marito della donna ha sporto denuncia e la procura del capoluogo pavese ha aperto un fascicolo, nel quale è stato iscritto un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e per omicidio colposo. È stata disposta l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestante presso il policlinico San Matteo di Pavia ed entrambe le salme sono state poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia.





Il procedimento penale prosegue al fine di accertare eventuali condotte colpose e individuare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura mamma e bimbo.

Una trentenne di origine romena e il bambino che portava in grembo sono morti aldinella notte tra lunedì e martedì scorso. La donna era ricoverata al reparto Ostetricia dell’ospedale. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta a causa di una crisi respiratoria della madre durante il travaglio. Nonostante l’immediato intervento dei medici, che hanno cercato di salvare il bambino con il taglio cesareo, la paziente e il neonato sono comunque deceduti.