Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

Redazione Web

14 agosto 2025, ore 17:29

I due avrebbero dovuto passare la notte al Rifugio Quintino Sella, il soccorso alpino valdostano li ha rivenuti sul Castore dopo un paio di tentativi

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti in un incidente avvenuto sul Castore, massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati ritrovati dal soccorso alpino valdostano. L'allarme ers stato dato questa mattina in seguito al mancato contatto con gli alpinisti, che si supponeva avessero pernottato al Rifugio Quintino Sella. Un primo sorvolo con l'elicottero SA1 ha dato esito negativo. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia, in collaborazione con il soccorso alpino della Guardia di Finanza diAlagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili a una serie di sorvoli che hanno portato all'individuazione della zona ed al ritrovamento dei duealpinisti. Le salme sono state portate a Champoluc. Le operazioni diriconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.

Chiusa a Ivrea l’inchiesta sulla strage di Brandizzo, cade l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale

Chiusa a Ivrea l’inchiesta sulla strage di Brandizzo, cade l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale

Sono 21 le persone indagate per il disastro ferroviario in cui morirono nel 2023 cinque operai

Week end di maxi esodo, annunciato traffico intenso verso le località di villeggiatura

Week end di maxi esodo, annunciato traffico intenso verso le località di villeggiatura

Affollati anche porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Pienone nelle strutture ricettive, in testa alla classifica sempre le località di mare

La morte di Emanuela Ruggeri resta un mistero, atteso l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso

La morte di Emanuela Ruggeri resta un mistero, atteso l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso

Gli investigatori sono alla ricerca del cellulare, potrebbe contenere elementi utili alle indagini