Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti in un incidente avvenuto sul Castore, massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati ritrovati dal soccorso alpino valdostano. L'allarme ers stato dato questa mattina in seguito al mancato contatto con gli alpinisti, che si supponeva avessero pernottato al Rifugio Quintino Sella. Un primo sorvolo con l'elicottero SA1 ha dato esito negativo. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia, in collaborazione con il soccorso alpino della Guardia di Finanza diAlagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili a una serie di sorvoli che hanno portato all'individuazione della zona ed al ritrovamento dei duealpinisti. Le salme sono state portate a Champoluc. Le operazioni diriconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.