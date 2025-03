Treccani: via “minorato” dall’articolo 38 della Costituzione

L’inclusione e la possibilità di raggiungere l’eguaglianza sociale passano anche per il linguaggio. Se in passato alcuni termini come “handicappato” o “ritardato” erano all’ordine del giorno quando occorreva fare riferimento a persone con disabilità, oggi la sensibilità attorno al tema ha portato alla scelta di parole meno offensive. A schierarsi per l’impiego di lemmi più politicamente corretti, anche l’Enciclopedia Treccani che ha pubblicato la nuova Appendice XI, all’interno della quale è presente anche la voce “Disabilità”. La richiesta fatta alla società e alle istituzioni si può sintetizzare in un generale impegno affinché si utilizzino di parole più precise, soprattutto nei documenti ufficiali, a partire dalla nostra Costituzione.





La voce

Per redigere la voce “Disabilità”, l’Enciclopedia Italiana Treccani si è rivolta a Elena Vivaldi, professoressa di diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove insegna anche 'Diritti e politiche sociali nella storia repubblicana'. Nel ripercorrere la storia del termine, la docente ha rintracciato l’evoluzione dei significati a esso abbinati, giungendo a una necessaria presa di posizione verso un linguaggio volto a tutelare le persone disabili. Un'operazione che mira a leggere questa condizione come fonte di ricchezza piuttosto che come un limite altrui da tollerare nostro malgrado.

Se, dunque, una nuova attenzione deve riguardare tutti, in prima linea occorre che ci siano le istituzioni. A partire dalla nostra Costituzione che, in quanto redatta tra il 1946 e il 1947, sconta ancora la mancanza di sensibilità sul tema a cui siamo arrivati oggi. Sarebbe, in particolare, l’articolo 38 a necessitare un intervento di ammodernamento. Nel testo si legge che “I minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”, una formula che risulta ormai anacronistica e offensiva verso chi vive una condizione di disabilità.