Treni, viaggi a rischio per lo sciopero. Disagi in diverse stazioni ma ci sono tratte garantite Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Un’agitazione partita nella serata di ieri e che coinvolge il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario: interessate dunque Trenitalia, Italo, Trenord. Sul tabellone della Stazione Centrale di Milano campeggiano diverse cancellazioni e si registrano ritardi fino a 60 minuti. Situazione simile a Roma e Venezia, dove in mattinata sono stati soppressi una trentina di convogli, una ventina anche a Bologna. In Toscana ripercussioni soprattutto sulle linee locali. Disagi contenuti invece, al momento, a Napoli: seppur infatti sia stato soppresso 1 treno su 2, si registra un numero contenuto di passeggeri in attesa. In molti hanno forse scelto, laddove fosse possibile, di riprogrammare il loro spostamento. In ogni caso, sui siti delle aziende di trasporto è possibile verificare quali sono i treni a lunga percorrenza garantiti e controllare se sia possibile chiedere il rimborso, in caso di rinuncia al viaggio.





LA PROTESTA

Cancellazioni e ritardi potrebbero protrarsi anche oltre l'orario di termine della protesta sindacale, previsto alle 21 di questa sera. Un'agitazione indetta dai sindacati di base nell'ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie. Sotto la lente resta anche la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, ragione per cui lo scorso 5 novembre i lavoratori avevano incrociato le braccia, dopo che un capotreno era stato accoltellato mentre operava a bordo di un regionale. Intanto si guarda già a venerdì prossimo, quando a fermarsi saranno bus, tram e operatori del settore marittimo e aereo. Uno sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha già annunciato che se non saranno rispettate le fasce di garanzia interverrà con limitazioni di orario e precettazioni.