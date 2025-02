Truffa con la voce di Crosetto, nel mirino il gotha dell'imprenditoria e della finanza

I nuovi sviluppi della vicenda, con al centro il ministro della Difesa, che ha destano clamore e sconcerto per il livello di abilità dei malviventi. Alcuni imprenditori, almeno tre per quanto è dato sapere, si sono rivolti alla procura di Milano per depositare formalmente gli esposti sull’accaduto. Si tratta di imprenditori contattati dal gruppo di truffatori che, spacciandosi per Guido Crosetto (con la voce modificata dall’intelligenza artificiale) o per uomini del suo staff, ha tentato di raggirare persone molto facoltose alla guida di note aziende italiane. Come funzionava la truffa messa in campo dalla banda di malfattori? Sfruttando il caso di Cecilia Sala, la giornalista sequestrata e poi rilasciata in Iran, con una telefonata venivano chiesti soldi per giungere alla liberazione di giornalisti italiani rapiti in Medio Oriente. Tra i soggetti contattati figurano Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo, le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone. In Procura sono in arrivo altre denunce, si è appreso in queste ore.





La testimonianza di Moratti

"Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l'aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti...". Così si è espresso Massimo Moratti, tra le vittime dei truffatori. "Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l'inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo", ha dichiarato Moratti al quotidiano Repubblica.