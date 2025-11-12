Trump- Epstein: nella corrispondenza del finanziere il tycoon viene descritto "impegnato" per ore con una minorenne

Epstein in queste corrispondenze menziona più volte Trump nel corso degli ultimi quindici anni con l'allora sua fidanzata e complice Ghislaine Maxwell e con un autore vicino al presidente durante il suo primo mandato.Le email, indirizzate a Maxwell — condannata per traffico sessuale di minori dopo la morte di Epstein — e all'autore Michael Wolff, comprendono conversazioni in cui Epstein afferma che Trump trascorse molto tempo con una donna che secondo i Democratici della commissione era una vittima del traffico sessuale di Epstein.

Un gruppo di email scritte da Jeffrey Epstein sono state pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da Cnn e New York Times, descrivono Donald Trump intento a trascorrere ore con una ragazza dipinta come un soggetto vittima dei traffici del defunto finanziere pedofilo, di cui il tycoon era a conoscenza.

Trump sapeva dei traffici

Le email contengono anche un messaggio in cui Epstein sostiene che Trump "sapeva delle ragazze", un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. Un'affermazione che smentisce la dichiarazione di Trump secondo cui avrebbe cacciato il finanziere dal suo club in Florida per avergli 'rubato' alcune dipendenti tra cui Virginia Giuffre. Le email sono state diffuse mercoledì dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, che le hanno ottenute dopo aver emesso un mandato nei confronti degli eredi di Epstein all'inizio di quest'anno.

La reazione della Casa Bianca

A stretto giro è arrivata una nota della Casa Bianca che ha accusato i Democratici della Camera di aver diffuso email di Jeffrey Epstein per diffamare il presidente Donald Trump. "I Democratici hanno fatto trapelare selettivamente email ai media progressisti per creare una falsa narrazione e diffamare il presidente Trump", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt."La vittima anonima a cui si fa riferimento in queste mail è la scomparsa Virginia Giuffre, che ha più volte affermato invece che il presidente Trump non è stato coinvolto in alcuna azione illegale e non sarebbe potuto essere più amichevole con lei nelle loro limitate interazioni", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, riferendosi alla vittima della rete di traffico minorile di Epstein che negli anni scorsi ha denunciato con maggiore forza gli abusi subiti e che è morta suicida lo scorso aprile.



