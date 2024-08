La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris "è diventata nera" qualche anno fa, "all'improvviso ha cambiato identità". Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo a Chicago davanti ai membri della National Association of Black Journalists. Harris, che lo sfiderà alle elezioni di novembre, secondo Trump ''è sempre stata di origine indiana e promuoveva l'eredità indiana. Non sapevo che fosse nera fino a qualche anno fa, quando è diventata nera, e ora vuole essere conosciuta come nera. Quindi non so, è indiana o è nera?". Trump ha aggiunto di ''rispettare entrambe'' le identità, ''ma ovviamente non nel suo caso perché è sempre stata indiana e poi all'improvviso ha cambiato idea ed è diventata nera". Secondo l'ex presidente Usa ''qualcuno dovrebbe indagare anche su questo". La madre di Harris era indiana e il padre giamaicano, entrambi sono immigrati negli Stati Uniti. Harris è nata a Oakland, in California, e ha frequentato un'università storicamente nera, la Howard University, a Washington.