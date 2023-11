Turetta disumano e pericoloso, Giulia aggredita in due fasi. Lo scrive il GIP nell'ordinanza

DISUMANO E PERICOLOSO

Omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Sono queste le accuse di cui dovrà rispondere Filippo Turetta, che si trova in un carcere tedesco in attesa di venire estradato in Italia. Secondo il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Benedetta Vitolo, il giovane deve restare in carcere per la sua pericolosità sociale. In un passaggio dell’ordinanza viene definito disumano per come si è scagliato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. E si aggiunge che – avendo dimostrato una totale incapacità di autocontrollo- potrebbe uccidere ancora: “ Turetta con questa aggressione a più riprese e di inaudita ferocia ai danni della giovane fidanzata, prossima alla laurea, ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo. Elementi idonei a fondare un giudizio di estrema pericolosità e desta allarme, i femminicidi sono all'ordine del giorno. Turetta appare imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato".