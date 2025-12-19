Turismo, Daniela Santanché a RTL 102.5: "Regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono"

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore per un punto sulle ultime notizie di politica e attualità e per presentare la nuova campagna Welcome to Meraviglia.

Ue, raggiunto l’accordo: sì al prestito per 90 miliardi all’Ucraina

«Sono assolutamente d’accordo con quanto è stato fatto. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un ruolo centrale perché, come avete visto nei giorni scorsi, è stata prudente, le cose vanno fatte bene. La soluzione che si è trovata vede l’Italia protagonista, con un prestito europeo che non pesa su quello nazionale».

Pensioni in manovra, scontro in maggioranza?

«Verrà trovato un accordo, anzi credo che l’accordo sia già stato trovato e che quindi a breve riprenderà la Commissione Bilancio per andare in votazione. Presumo che la voteremo al Senato fra il 22 e il 23 dicembre».

Il turismo italiano nel 2025 registra un segno più

«Nei primi 9 mesi del 2025 abbiamo avuto 406 milioni di presenze. Un dato importante è che, nei primi 9 mesi, abbiamo superato la Francia e la Grecia; siamo in linea con la Spagna, ma soprattutto verso la fine dell’anno si prevedono circa 470 milioni di turisti. Questo ci farà chiudere il 2025 con un +3% rispetto al 2024, che era già stato un anno positivo. Il dato più importante è che sta aumentando la durata del soggiorno: siamo arrivati a 4 notti, un risultato che ci mette davanti a tutti gli altri Stati europei. Si apprezza, infatti, quando si arriva in Italia la nostra nazione e si desidera restare più a lungo. Un altro dato positivo è quello della spesa, che sta aumentando: cresce la spesa di ogni turista che viene in Italia. Questo è importante perché siamo una nazione di qualità e la sfida futura è quella di puntare sui servizi per mantenere tale qualità. Bisogna ringraziare gli imprenditori e tutti i lavoratori del turismo, ma anche le strategie del nostro Governo, che stanno portando i loro frutti».

Welcome to Meraviglia, dalla Venere influencer a quella in carne e ossa: la nuova campagna

«Siamo passati da Open to Meraviglia, con la Venere di Botticelli influencer, a Welcome to Meraviglia, con la Venere in carne e ossa, perché abbiamo voluto individuare una ragazza che avesse le sembianze della Venere ma fosse reale. Siamo passati dal digitale a una fisicità di questa Venere, che andrà anche nelle aree interne, nelle isole minori e nei borghi, per raccontare bellezze che non tutti conoscono ma che sono straordinarie. Per quanto riguarda il Ministero del Turismo, nel 2027 siamo concentrati sul racconto dell’undertourism, perché bisogna sempre ricordare che il 75% dei turisti che vengono nella nostra nazione si concentra su solo il 4% del territorio nazionale. Abbiamo quindi un problema: il 96% del territorio non ha ancora il numero di turisti che merita. Noi non siamo come le altre nazioni, che hanno 8–15 destinazioni turistiche. Noi siamo l’Italia degli 8.000 campanili, ognuno con una storia, dei prodotti, un patrimonio paesaggistico e culturale. Proprio su questo ci concentreremo: l’undertourism sarà la linea da seguire».

Il Turismo natalizio in Italia, cresce il sud

«In Italia avremo 20 milioni di turisti nel periodo natalizio, un dato assolutamente straordinario. La maggioranza sceglie la montagna, ma il dato che ci rende più piacere è che regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo, che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono. Questo significa che anche le politiche del Ministero sulla destagionalizzazione, supportando offerte turistiche più attrattive per i turisti, stanno dando risultati. Si tratta di un turismo che crea valore anche per le comunità locali. Il Governo ha messo il turismo al centro dell’agenda politica: possiamo supportare le aziende e accompagnarle in quell’attività importante di promozione e marketing».