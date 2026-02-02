Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella Photo Credit: ANSA

L'OMBELICO DEL MONDO

“L’Italia per due settimane abbondanti sarà il centro del mondo. E’ una avventura coraggiosa”. Lo ha affermato con orgoglio il presidente della repubblica Sergio Mattarella, anche lui in campo per le Olimpiadi Invernali. Oggi il capo dello stato sarà a Milano, verrà ricevuto dal sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino poi parlerà dal palco del Teatro alla Scala in occasione della cerimonia del Comitato Olimpico Internazionale.

A PRANZO CON GLI ATLETI

Il presidente Mattarella, forse l’inquilino del Quirinale più appassionato di sport, tornerà a Milano giovedì e pranzerà con gli atleti al Villaggio Olimpico; il 12 febbraio sarà invece a Cortina per assistere al Super G femminile.

FERVONO I PREPARATIVI

Nel frattempo nelle sedi di gara si stanno ultimando i preparativi, si montano tribune, si fanno le prove. Si registra il pienone nelle strutture ricettive, con l’arrivo di giornalisti e di appassionati da ogni parte del mondo.

ALLERTA SICUREZZA

A Milano nei prossimi giorni limitazioni alla viabilità per l’arrivo della fiaccola olimpica, venerdì ci sarà poi la cerimonia inaugurale a san Siro; attesi capi di stato e di governo da tutto il mondo, con misure di sicurezza molto elevate e no flight zone su Milano.

CORSA AGLI INVITI

Il tutto mentre vip veri e presunti, tra loro diversi politici non di primo piano, sono impegnati nella non facile corsa per accaparrarsi biglietti di invito o accrediti istituzionali. Una nuova specialità olimpica…

ATTESA PER I VIP

Saranno numerosi gli eventi paralleli, che prenderanno vita di fianco alle gare. Perché le Olimpiadi sono un fatto sportivo, ma anche un evento di costume. Tra i personaggi attesi a Milano c’è anche Dua Lipa, mentre si sussurra che Tom Cruise abbia affittato uno chalet in montagna.



