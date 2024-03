Ucraina, pioggia di missili sulle infrastrutture energetiche. Si registrano blackout, preoccupa Zaporizhzhia

L'Ucraina vive ore durissime. Nella notte l’esercito russo ha lanciato il più grande attacco alle strutture energetiche dell’ultimo anno. L’obiettivo, secondo Kiev, è quello di creare un vero e proprio crollo al sistema. Parzialmente riuscito, perché si registrano blackout in diverse regioni e un milione di persone sarebbero al buio. A creare problemi, soprattutto l’impianto idroelettrico sul fiume Dnipro. Nel raid sul ponte che sovrasta la diga è rimasto coinvolto anche un filobus pieno di operai, decine di loro sarebbero feriti. In totale sono 5 le vittime del massiccio attacco russo, che ha coinvolto 7 regioni con più di sessanta droni e una novantina di missili.







LA CENTRALE NUCLEARE Ma a preoccupare è anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, sull'orlo del blackout. "Una situazione del genere è estremamente pericolosa e minaccia una situazione di emergenza" ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom. Al momento la linea è stata ripristinata ma la situazione resta delicata.





ZELENSKY, ATTACCHI ALLA VITA DELLA GENTE Immediata la condanna del presidente Volodymyr Zelensky, che ha parlato di attacchi contro edifici residenziali, contro la vita della gente comune, e ha lanciato un messaggio agli alleati. “I missili russi non hanno ritardi come gli aiuti a Kiev” ha detto "I droni non sono indecisi come alcuni politici. È importante capire il costo dei ritardi e delle decisioni rimandate. I sistemi Patriot devono proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia, e abbiamo bisogno di difesa aerea per proteggere la popolazione, le infrastrutture, le case e le dighe" ha concluso.





RUSSIA, I RAID SONO UNA RAPPRESAGLIA Nell'ultima settimana le forze russe hanno compiuto 49 attacchi sull'Ucraina usando anche missili ipersonici: è una rappresaglia per i bombardamenti ucraini nel territorio russo. A dichiararlo, è il Ministero della Difesa di Mosca, come riporta l'agenzia Ria Novosti. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che le 4 regioni ucraine occupate dalle truppe di Mosca sono parte del territorio russo e che l'obiettivo di Mosca è "liberare il territorio dal regime di Kiev".